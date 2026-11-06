Yıllar öncesine gidelim, 29 Ekim 1961’e...

06/11/2026, Cuma04:11
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
62

Bildirimler

Fatma Betül Sayan Kaya'ya tutuklandı06 Kasım 2026 02:06 CumaSON DAKİKA
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında deplasmanda Celtic’e 3-2 mağlup oldu06 Kasım 2026 00:55 CumaSON DAKİKA
Mahkeme kararını açıkladı: Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki karar bekleniyor06 Kasım 2026 00:40 CumaSON DAKİKA
Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti05 Kasım 2026 23:58 PerşembeSON DAKİKA
Tutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya hakkında dikkat çeken T+0 detayı: Hisselerini tasfiyeden bir gün önce satmış05 Kasım 2026 23:21 PerşembeSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Fatma Betül Sayan Kaya'ya tutuklandıMekke Anlaşması Meclis'ten geçtiTutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya hakkında dikkat çeken T+0 detayı: Hisselerini tasfiyeden bir gün önce satmışAfyonkarahisar'daki katliamdan yeni detaylar: Önlerini silahla kesti, araçtan inmeyen iki öğretmeni öldürdüFon soruşturmasında flaş gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya'ya iki suçtan tutuklama talebi

Bizim ülkemizde pek yaygın olmayan aile tarihleri, Batı’nın gündelik hayatın sosyolojisi için dayanak bulduğu evrakların toplandığı kıymetli hazinelerdir. Arayı kapatmamız mümkün değil ancak her şeye rağmen ailelerin kültürel hafızası, gündelik hayatın uğradığı değişimler, dönüşümler genç kuşaklara aktarılmalı. Biz aktarmakta tembel davrandığımızda muktedirlerin lehine belki de hiç yaşanmamış zamanlar “tarihin sayfası” olarak yürürlükte tutulacak. 

Ailelerin kültürel birikimi, sosyal hafızası önemli, lâkin bu nasıl dolaşımda olacak?

Sıradan basit bir kararı bile YZ’ye danışanların giderek arttığı, akletmeyenlerin hızla çoğaldığı bir dönemde hem büyük ebeveynlerin hem de torunların dikkati ve rikkati giderek çoraklaşıyor. Bazen anlatacak ağız bulunmuyor bazen de dinleyecek kulak. Bize düşen anlatacak olanları dikkatle takip etmek.

Her vesile ile sözlü tarih çalışmaları yapılmasını ve yapılan çalışmaların sadece dijital ortamda kalmaması gerektiğini, muhakkak yazıya aktarılmasının şart olduğunu dile getiriyorum.

Dijital ortamdaki her türlü kayıt su üstüne yazı yazmaktır. Teknoloji değişir ve bir önceki teknoloji ile kaydı tutulan bilgiler erişilemez hale gelebilir. Bunu yaşadık nitekim, on yıl önce katıldığımız tv programlarının kaydedildiği video kasetleri açacak cihazı bulmak bile müşkül hale geldi.

Değerlerin daima bir “değer” olarak bizimle kalması için onların dilin içinde, gündelik hayatın ritminde yaşamaya devam etmesi gerekiyor. Sadece güzel günler değil, yaşanmış acı olayların da bir ibret sahnesi olarak kültürel dolaşım içinde bulunması şart.

Ne demek istediğimi muazzam hafızası ile bendenizi daima şaşırtan merhum Sâmiha Ayverdi’nin satırları üzerinden anlatmaya çalışayım.

Günlük tutma konusunda pek istekli olmayan kültürel hafızamız neyse ki mektuplar konusunda biraz daha cömert. Hâl böyle olunca “duyguların tarihi”ni mektuplar aracılığı ile okumak gibi bir vazife verdim kendime. 

Mektupları muhafaza bahsinde Sâmiha Ayverdi (1905-1993) açık ara önde bir muharrir. Bu mektupları yavaş yavaş dikkatinize sunacağım inşallah.

Fakat bugün, 29 Ekim 1961 yılında Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yaşanan acı olayı anlatmak istiyorum.

MIT mezunu, General Electric (GE) fabrikasının kuruluşunda rol oynamış ve ülkenin teknik kalkınmasına hizmet etmek üzere yurda dönmüş bir mühendis, ailesiyle birlikte sokaktaki öfke patlamasının tam ortasında kaldığı anlarda yaşadığı manevi yıkımdan sonra 10 Kasım 1961’de vefat ediyor. 

Nezihe Araz, Cemal Uluant’ın 10 Kasım 1961’deki vefatının ardından kaleme aldığı köşe yazısında şöyle diyor:

“27 Mayıs İhtilali memleketi altüst edeli beri huzursuz, üzgün ve mustaripti. On gün evvel Cumhuriyet Bayramı şenliklerini çocuklara göstermek üzere kendi arabaları ile Taksim’e gitmişlerdi. Otomobilleri meydanda 150-200 haytanın tecavüzüne uğramış. Pek harap ve ürkmüş olarak eve döndüler.”

“Yıllarca önce, Belçika’da, sonra Amerika’da tahsil etmiş, okuması için sarf edilen her kuruşu gereği gibi değerlendirerek yurda dönmüştü... Türk zevkinin bütün hususiyetlerini, artık İstanbul’un havasından kaybolan bütün zarafetini sanki bu küçük evde çocuklarına aşılamak, sindirmek, öğretmek azmindeydiler. Genç adam henüz 42 yaşındaydı. Denilebilir ki hayatının maddi ve manevi düzenini ancak kurmuştu. Şahsen mesuttu, büyük ihtirasların adamı değildi...”

Takdir edersiniz ki köşelerde yazılan yazılar çoğu zaman köşelerde kalıyor. Onlardan istifade edebilmek için muhakkak iz sürmek gerekiyor. Nitekim Sâmiha Ayverdi merhumun torunlarına yazdığı mektuplar, kitap haline gelmemiş olsa idi geçmiş geçmişte kalacaktı.

Nezihe Araz’ın köşe yazısında bahsi geçen Cemal Uluant, Sâmiha Ayverdi’nin biricik damadı. Ayverdi merhum o günü şöyle anlatıyor Mektuplardan Gelen Ses adlı kitabında:

“İhtilali takip eden Cumhuriyet Bayramı gecesinde, çocuklarını ve karısını bayram şenliğine çıkaran genç mühendisin arabasına hücum eden bir anarşist dalgası, gerçi onu başından ayağından yaralamadılar ise de, bu vatansever adamı ruhen ve manen öylesine mecruh ettiler ki ruhen ve hissen açtıkları yara onu birkaç gün içinde çoluğunun çocuğunun ve memleketinin elinden aldı götürdü.”

“Ben ki, tahsil maksadı ile memleket dışına çıkıp bir daha geri dönmeyen gençlere bir vatan haini olarak baktığım halde, bu ihtilalin acılarını çekmekle perişan olan genç damadıma: ‘Oğlum tahsilin müsait, karını, çocuklarını al ve memleket dışına git’ dediğim zaman şu cevabı vermişti: ‘Doğru söylüyorsunuz amma toprağımı bırakamıyorum.’ Gerçekten de bırakamadı. 10 yaşında bir erkek, 4 yaşında bir kız çocuğunu yetim ve genç karısını dul bırakarak toprağında kaldı.”

Soru şu: 

Yukarıda naklettiğim hâdiseyi sohbet konusu yapıp, dünü güne bağlarken kendinizi şöyle bir gözden geçirip dünkü kendinizle gündeki kendinizi mukayese mi edeceksiniz yoksa... Üç noktanın hacmi geniştir. Herkesi alır.

Başlıklar :AktüeltoplumFatma Barbarosoğlu
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Yıllar öncesine gidelim, 29 Ekim 1961’e...
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet