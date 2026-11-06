Hz. Ömer Hz. Fâtıma’nın evine zorla girdi mi?

06/11/2026, Cuma04:11
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
62

Bildirimler

Fatma Betül Sayan Kaya'ya tutuklandı06 Kasım 2026 02:06 CumaSON DAKİKA
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında deplasmanda Celtic’e 3-2 mağlup oldu06 Kasım 2026 00:55 CumaSON DAKİKA
Mahkeme kararını açıkladı: Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki karar bekleniyor06 Kasım 2026 00:40 CumaSON DAKİKA
Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti05 Kasım 2026 23:58 PerşembeSON DAKİKA
Tutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya hakkında dikkat çeken T+0 detayı: Hisselerini tasfiyeden bir gün önce satmış05 Kasım 2026 23:21 PerşembeSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Fatma Betül Sayan Kaya'ya tutuklandıMekke Anlaşması Meclis'ten geçtiTutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya hakkında dikkat çeken T+0 detayı: Hisselerini tasfiyeden bir gün önce satmışAfyonkarahisar'daki katliamdan yeni detaylar: Önlerini silahla kesti, araçtan inmeyen iki öğretmeni öldürdüFon soruşturmasında flaş gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya'ya iki suçtan tutuklama talebi

Sosyal medyada rastladığım “Eyyâmi_Fâtimiye” etiketli bir paylaşımda Şia'nın asırlardan beri tekrar edip durduğu bir yalan yeniden dile getiriliyordu. İddiaya, daha doğrusu «iftiraya» göre Hz. Ali, Hz. Zübeyr ve diğer birkaç sahabî Hz. Ebû Bekr’e bey’at etmeyince Hz. Ömer Hz. Ali’nin de içeride olduğu bir sırada Hz. Fâtıma validemizin evini ateşe vermeye yeltenmiş, engel olmak isteyen Hz. Fâtıma’yı hamile olduğuna bakmaksızın tartaklayıp düşük yapmasına sebep olmuş ve Hz. Ali’yi zorla alıp Hz. Ebû Bekr’e bey’at ettirmiş!1

Konu İmâmiyye Şiası’nın kaynaklarında geçiyor, evet. Şia, safderûn Sünnî gençlerin aklını çelebilmek amacıyla, el-Mürâca’ât, Leyâlî Bişâver gibi propaganda metinlerinde konunun Sünnî kaynaklarda yer alan sahih rivayetlerde de geçtiğini ileri sürüyor.

Şia›nın, muhtelif vesilelerle vurguladığım propaganda tekniklerini burada da fiilen müşahede ediyoruz. Maddeler halinde zikredecek olursak:

1. İddialarına delil olarak zikrettikleri bir rivâyeti Şii kaynaklardan refere ederken, ilgili kaynakların tam künyesini; adını, yazarını, cildini, sayfasını –tarihine, baskısına varıncaya kadar kitabın bütün detaylarını– belirtirler. Söz konusu rivayetin Sünnî kaynaklarda da geçtiği kanaatini uyandırmak için araya birkaç Sünnî kaynağı da –sadece isimlerini zikrederek– sıkıştırırlar. Böylece okuyucu, zikredilen rivâyetin, mesela hem el-Kuleynî’nin el-Kâfî’sinde olduğunu hem de el-Buhârî ve et-Taberî’de yer aldığını zanneder…

2. Kullandıkları başka bir taktik, Şii ve Sünnî kaynaklarda farklı lafız ve anlatımlarla nakledilen herhangi bir rivayetin metin itibariyle kendi kaynaklarında geçen şeklini alıp, Sünnî kaynakları da referans olarak zikretmeleridir. Zikrettikleri rivayetler her ne kadar Sünnî kaynaklarda yer alıyorsa da Şiî kaynaklardakinden farklı –ve davalarına delil olmaktan uzak– lafızlarla naklediliyor ve fakat Şiiler böyle yaparak okuyucuda ilgili rivayetin Sünnî kaynaklarda da aynı metinle yer aldığı kanaatinin oluşmasını temin ederler.

3. Şia’nın bir başka taktiği, rivayetlerde yer alan birtakım mücmel, kapalı ifâdeleri işlerine gelecek şekilde yorumlayarak bu ifadelerin kendi iddialarına delil teşkil ettiğini iddia etmeleridir. İlgili rivayetlerdeki ifadeleri kendilerince başka yan unsurlarla da destekledikleri zaman okuyucu nezdinde artık o rivayetler delaleti ve sübutu kat’î birer delil hâline geliverir!

4. Bir başka taktikleri, iddialarını, tamamen uydurma rivayetlerle isbat etmeye çalışmalarıdır ki, meselenin kilitlendiği noktalardan birisi budur. Şiiler, Ehl-i Sünnet’in tekzip ve cerh ettiği bir kısım ravilerin güvenilir olduğunu, mesela Sünnîler nazarında el-Buhârî’nin Sahih’inin kıymeti ne ise, kendileri nazarında el-Kuleynî’nin Kâfî’sinin de aynı değerde olduğunu söylerler. Netice itibarıyla, Ehl-i Sünnet’in birtakım râvileri cerh edip güvenilmez bulması, Şiîler için herhangi bir şey ifâde etmez. Ve elbette bunun aksi de geçerlidir. Şia da Ehl-i Sünnet’in, güvenilirliğin zirvesinde olduğunu söylediği râvileri, hatta Sahâbe’yi, Selef’i ve imamları cerh eder.

5. Bizim rivayet kaynaklarımızdan, tarih kitaplarımızdan birtakım rivâyetler naklederler ki metinlerinde –onların da dediği gibi– bir muğlaklık yoktur; fakat senedleri problemlidir. Meselâ el-Belâzürî’nin Ensâbü’l-Eşrâf’ında, et-Taberî’nin Tarih’inde, İbn Ebî Şeybe’nin Musannef’inde veya Abdurrezzak’ın Musannef’inde geçen bir rivayeti zikrederler ve tam da burada özellikle gençlerimiz, “Bu rivayet bizim kaynaklarımızda geçiyor; öyleyse doğru olmalı” diyerek tereddüde düşer.

Bu ve benzeri “operasyonel” faaliyetler ısrarlı bir şekilde devam ettirildiğinde, özellikle gençler nezdinde bir noktadan sonra gerçeğe dönüşmesi son derece normaldir.

Yazının başında zikrettiğim hadise için “aslısfaslı nedir” diye soracak olursanız, bu yazı için ayrılan yerin detaylı cevaba elvermediği açık. Dolayısıyla cevabı haftaya bırakmak durumundayız.

Hayırlı cumalar…


1 Bkz. Leyâlî Bişâver, 561 vd.

Başlıklar :aktüeltarihebubekir sifil
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Hz. Ömer Hz. Fâtıma’nın evine zorla girdi mi?
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet