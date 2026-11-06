Görünen köye kılavuzsuz varıldı

06/11/2026, Cuma04:11
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar
Geri

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
62

Bildirimler

Fatma Betül Sayan Kaya'ya tutuklandı06 Kasım 2026 02:06 CumaSON DAKİKA
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında deplasmanda Celtic’e 3-2 mağlup oldu06 Kasım 2026 00:55 CumaSON DAKİKA
Mahkeme kararını açıkladı: Fatma Betül Sayan Kaya hakkındaki karar bekleniyor06 Kasım 2026 00:40 CumaSON DAKİKA
Mekke Anlaşması Meclis'ten geçti05 Kasım 2026 23:58 PerşembeSON DAKİKA
Tutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya hakkında dikkat çeken T+0 detayı: Hisselerini tasfiyeden bir gün önce satmış05 Kasım 2026 23:21 PerşembeSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Fatma Betül Sayan Kaya'ya tutuklandıMekke Anlaşması Meclis'ten geçtiTutuklama istenen Fatma Betül Sayan Kaya hakkında dikkat çeken T+0 detayı: Hisselerini tasfiyeden bir gün önce satmışAfyonkarahisar'daki katliamdan yeni detaylar: Önlerini silahla kesti, araçtan inmeyen iki öğretmeni öldürdüFon soruşturmasında flaş gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya'ya iki suçtan tutuklama talebi

Bazı mekânlarda kahveyi sıcak kumda pişiriyorlar. Kıvamı daha iyi olsun diye cezve yarıya kadar kuma gömülüyor.

Cezve kullanmadan doğrudan fincanı kuma gömmeyi tercih edenler de var.

Dolayısıyla fincan aşırı sıcak olduğu için garsonlar “Elinizi yakmayın, peçeteyle tutun” diye uyarıyor.

Ayrıca duvarda birkaç yerde aynı uyarı yazılı.

Görmemek imkânsız ama yine de pek çok kişi önce eliyle tutuyor.

Fazlasıyla sıcak olduğunu gördükten sonra peçete kullananların cümlesinin cümlesi de hep aynı: “Ben de elimi yaktım.”

Garson ve diğer personel, uyarıların işe yaramadığını gördükçe kıs kıs gülmez mi?

*

Tramp o mekânlara uğrasa, kesinlikle elini yakanlardan olur.

Ara seçimi kaybedeceği bütün anketlerde belliyken o yine bildiğini okudu ve kaçınılmaz sonuçla karşılaştı.

Yerde muz kabuğu görünce “Eyvah, yine düşeceğim” diyen kişi gibi “Ben de veto yetkimi kullanırım” açıklaması yapmasını da hatırlayalım.

*

Ara seçimde hezimete uğrayan Tramp sebebi izah etti: “Oy pusulasında adım yoktu, o yüzden kaybettik. Olsaydı, ezici bir çoğunlukla kazanırdık.”

Adam haklı arkadaşlar.

Pusulada adı, fotoğrafı ve bir de at nalı gibi imzası olsaydı, kesin ezer geçerdi! Oyların yüzde 90’ını alırdı!

*

Şimdi yorumcuların dilinde klasik “Topal ördek” benzetmesi var.

Topal olsa iyi. Öyle böyle yürüyebilir. Bacaksız ördek demek daha doğru.

SİYAH-BEYAZ

ABD’de birkaç siyah tenli aday vali seçilince, büyük bir olaymış gibi bahsedildiğini gördük.

Çok imkânsız bir iş başarılmış sanki.

50 milyona yakın Afro Amerikalı denen siyah tenli insanın yaşadığı ülkede, üçünün vali seçilmesi çok mu olağanüstü bir durumdur?

Şayet bir olağan dışılıktan bahsedilecekse, aksi yönde olmalı.

Üç kişinin değil, yirmi-otuz kişinin seçilmesi daha makul ve mantıklı olurdu.

İLK MÜSLÜMAN SENATÖR EL-SAYED

Massachusetts diyebilen, Philadelphia’yı kolayca söyleyebilen…

Maine’deki Kennebunkport ve Boothbay Harbor şehirlerinin isimlerini söyleyip yazabilen…

New Jersey’deki Parsippany-Troy Hills, New Meksiko’daki Truth or Consequences ve Arkansas’taki Fayetteville şehirlerini rahatlıkla telaffuz edebilen Amerikalılardan bazıları, Senatör seçilen Mısır kökenli Müslüman siyasetçi El-Sayed’in adını söyleyemediklerini iddia ettiklerinde hiç inandırıcı olamazlar.

Olmadılar da zaten.

Bunlardan biri de Bay Başkan idi.

Adamın adı Abdurahman, soyadı El-Sayed.

Kısa söylemek isteyen Abdul El-Sayed demeyi tercih ediyor. Ülkenin adından bile kolay.

Fayetteville’nin tamamını değil, ilk yarısını bile söyleyen herkes, senatörün adını da takılmadan söyleyebilir.

Fakat maksat küçümsemek olunca, dilleri birden kilitleniyor.

İlk Müslüman Senatör seçilerek tarihe geçen Sayed, tarihe geçmekle kalmadı, kendisini küçümseyenlerle büyük bir keyifle dalgasını da geçti. Bakın, biz burada Sayed dedik ve yetti. El’ine bile gerek kalmadı.

MAGA-ZİN

Bir “MAGA” tutturmuş gidiyorlardı.

Gidiş, iyiye görünmedi hiç.

“Amerika’yı yeniden büyük yap”ın kendi dilindeki kısa ifadesi MAGA, bir türlü gerçekleşmedi. Şapkalarda kaldı.

ABD yönetimi bütün vaatlerinin aksine hareket etti. (Nobel’i de alamadı.)

Bir bakıma “magazin” oldu.

Seçim hezimetinden sonra tekrar “MAGA” deme cesareti kalmadığı için Tramp bu sefer “VETO”yu tercih etti.

Veto’ya ek niyetine Zin de gelse Mem de gelse bir anlamı yok.

Yakın zamana kadar koskoca bir ABD vardı; şimdi hani?

Başlıklar :ABDtrumpmehmet şeker
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Görünen köye kılavuzsuz varıldı
Gizliliğe Genel Bakış

Bu web sitesi, sitede gezinirken deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanır. Bu çerezler, web sitesinin temel işlevleri için gerekli olduklarından tarayıcınızda depolanan gerekli olanları içerir. Analiz etmemize yardımcı olması için üçüncü taraf çerezleri de kullanırız. ve bu web sitesini nasıl kullandığınızı anlayın. Bu çerezler tarayıcınızda yalnızca sizin izninizle saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak, bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak tarama deneyiminizi olumsuz etkileyebilir.

Gerekli (Her Zaman Etkin)
Çerezin AdıÇerez TürüÇerez Saklama Süresi
_ga (tvnet.com.tr)

Zorunlu Çerez

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün
_gid (tvnet.com.tr)

İşlevsel ve Analitik Çerez

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün
ARRAffinity (tvnet.com.tr)

Oturum (Session) Çerezi

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca
__gads

Takip Çerezi

Reklam gösterimi ve yeniden pazarlama çalışmaları için kullanılır.

730 Gün
IDE (.doubleclick.net)

Takip Çerezi

Reklam amaçlı kullanıcı davranışlarını takip eder.

390 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet