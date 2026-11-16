A Milli Takım için geride kalan süreç, hafızalardan kolay silinmeyecek bir hayal kırıklığı oldu. Dünya Kupası'nda beklentilerin uzağında kaldık, ardından Uluslar A Ligi'nde çıktığımız 6 maçın tamamını kaybederek sıfır puanla turnuvayı tamamladık.

Ancak mesele sadece skorlar değil. Bizi asıl üzen, sahada ortaya koyduğumuz futbolun millî takımımıza yakışmamasıydı. Bu ülkenin formasını giyen, Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan birbirinden yetenekli futbolcularımız var. Buna rağmen takım olarak ne istikrarlı bir oyun ortaya koyabildik ne de mücadele gücümüzle rakiplerimize gereken cevabı verebildik.

Montella dönemi sona erdi, takımın başına Sergen Yalçın getirildi. Ancak teknik direktör değişikliği tek başına çözüm değil. Öncelikle sahada nasıl bir millî takım görmek istediğimize karar vermeliyiz. Sadece bireysel yeteneklerine güvenen değil; birlikte hareket eden, mücadele eden, oyun disiplininden kopmayan ve formasının sorumluluğunu taşıyan bir takım izlemeliyiz.

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Çünkü bu ülkenin futbolcusunda yetenek de var, potansiyel de var. Eksik olan, bunları ortak bir oyun anlayışıyla sahaya yansıtabilmek.

Artık bahanelerin arkasına sığınma zamanı değil. Millî takımın yeniden ayağa kalkması, yalnızca maç kazanmasıyla değil, sahada kimliğini bulmasıyla mümkün olacak. Unutmayalım; bu forma, çok daha iyisini hak ediyor.