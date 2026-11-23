Çin’de yapılan APEC Zirvesi münasebetiyle, nükleer başta olmak üzere dünyanın geleceğini ilgilendiren tartışmalar yapıldı. Zirve marjında dikkat çeken en önemli konu ise hiç kuşkusuz Çin, ABD ve Rusya ekseninde yapılan görüşmelerdi. Çin’in üretim hacmi ve dünyaya ekonomik performans üzerinden yayılma stratejisi, ABD’nin karşılıklı bağımlılık düzeyinde ortaya çıkan gelecek kaygısı ve Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya’nın Avrupa nezdinde daha yakın bir tehdit olarak algılanması. Hemen her ülkenin kendi dinamikleri üzerinden okunan bu zirve, her ne kadar kalıcı bir çözüm ya da yol haritası ortaya koymasa da çok kutupluluk başta olmak üzere geleceğe yönelik işbirliği çağrıları ile önemli bir zirve olarak kayda geçti.

Bu kritik zirvenin yanı sıra son dönemin en netameli konu başlıklarından biri olan Avrupa’nın geleceği tartışmaları önemli bir başlık olarak önümüzde duruyor. Savaşı hem askeri hem de finansal açıdan maliyetli hale getiren mevcut statüko, barış ihtimalini zorlaştırdığı gibi çatışmanın kalıcılaşmasına da alan açmakta. Trump’ın son dönemde Ukrayna’ya yönelik mesafesi, Avrupa içinde aşırı sağ ve popülist liderlerin savaşın finansmanı üzerinden ortaya koydukları eleştiriler Avrupa’nın geleceği tartışmalarına ivme kazandırdı. Peki gerçekten de Avrupa açısından ciddi bir Rusya tehdidi söz konusu mu? Ya da Avrupa siyasi ve ekonomik bir birlik olarak varlığını sürdürebilecek mi?

DRAGHİ’DEN BUGÜNE

Draghi’nin o meşhur raporunda ortaya koyduğu tespitler aslında Avrupa’nın kaçırdığı trenin kendileri açısından nasıl bir gelecek anlamına geldiğini gösteriyordu. Draghi’ye göre, yoğun bir regülasyon ve katı kurallar üzerinden yürütülen birlik projesi, daha esnek modeller karşısında başarısız olmaya mahkumdu. Eski Alman Şansölyesi Olaf Scholz’ün “Biz bir mühendisler ülkesiydik. Şimdi ise bir avukatlar ülkesiyiz” ifadeleri Avrupa açısından malumun ilamı idi.

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Rusya’nın 2022 Şubatında Ukrayna’ya yönelik müdahalesi sonrasında güvenlik başlığına dair endişelerin artması Avrupa’nın bir birlik olarak devam edip etmemesi noktasındaki en önemli meydan okuma idi. Nitekim savaşın finansmanı, Avrupa ordusu ve dondurulan Rus varlıklarının kullanımına dair ortaya çıkan görüş farklılıkları, birliğin ne denli kırılgan olduğunu da gösteriyordu. Bugün Avrupa içlerinde ivme kazanan aşırı sağ partilerin egemenlik kavramı üzerinden birliğin yapısına yönelik eleştirilerine bakıldığında, Avrupa’nın ne denli kırılgan bir siyasi entite olduğunu da görmüş oluyoruz.

Avrupa açısından yeni bir milat anlamına gelen Rusya-Ukrayna Savaşı, Avrupa’nın bir bütün olarak devam edemeyeceği tartışmalarına ivme kazandırmaktadır. Örneğin, uzunca bir süredir bu argümanı savunan ünlü Amerikalı Akademisyen John Mearshimer Ukrayna Savaşı sonrasında Avrupa’nın yaşadığı güvenlik kaygısının Avrupa’yı parçalayacağını düşünmektedir. Mearshimer’a göre, ABD’nin 2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’nın güvenliğini garanti eden rolünden vazgeçmesi Avrupa açısından büyük bir güvenlik açığına neden olabilir. Trump yönetimindeki ABD’nin Çin’i çevreleme stratejisi ve enerjisini Çin ile mücadeleye teksif etmesi, Avrupa’nın bir bütün olarak hareket etmesini zorlaştıran en önemli etken. Ukrayna Savaşı’nda ABD ile Avrupa arasında yaşanan güven bunalımına ek olarak Avrupalı devletlerin kendi güvenliklerini sağlama noktasında oluşan zorunluluk her iki aktörün öncelik sıralamasının değiştiğini de göstermektedir.

AŞI MİLLİYETÇİLİĞİNDEN GÜNÜMÜZE

Avrupa’nın parçalanacağı argümanını ABD’nin kıtadaki etkisinin yokluğu üzerinden okuyan Mearshimer’ın, haklı gerekçeleri olduğu açık. Nitekim Avrupa’nın son dönemde karşı karşıya kaldığı meydan okumalara bir bütün olarak mukavemet edemediği görülmektedir. Rusya ile mücadelenin biçimi başta olmak üzere ordu kurulması ve ortak harcamalar konusunda da ciddi kafa karışıklıkları söz konusu. Ulusal önceliklerin, birliğin öncelikleri ile çatıştığı durumlarda Avrupa’nın merkezinde yükselen popülist dalga, milliyetçi siyasetin güçlenmesini de beraberinde getirmektedir. Pandemi döneminde sıklıkla şahit olduğumuz ve o dönem Avrupa içindeki medikal malzemelerin tedarik ve dolaşımı noktasında ortaya çıkan bu dalga, aşı milliyetçiliği gibi bir kavramın ortaya çıkmasına neden olmuştu.

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Bugün daha sahici sorunlarla yüzleşen Avrupa’nın, bir bütün olarak hayatına devam edip etmeyeceği noktasındaki endişeler düne göre çok daha baskın konumda. Pandemi döneminde yeterince destek alamadıkları gerekçesiyle Avrupa dayanışması fikrinin sadece kağıt üstünde olduğu gerçeğini birinci ağızdan ifade eden Sırbistan’ın eski Cumhurbaşkanı Vucic’in sözleri, idealize edilen Avrupa fikrinin ne denli kırılgan bir zemine oturduğunu da açık biçimde gösteriyordu.