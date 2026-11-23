Fon vurgunuyla ilgili haberler ilk çıktığı andan itibaren en sert reaksiyonu hatta öfkeyi ve kızgınlığını İslâmî kesim sergiledi. Fon vurgununa karışmış olanların bir kısmının muhafazakâr kesimden, hatta muhafazakâr iktidar partisinin içinden olması bu öfkeyi frenletmedi, hatta daha da yükseltmeye sebep oluşturdu.

Bu, İslâm ahlakının Müslüman kesim içinde hâlâ çalışıyor olduğunun en önemli göstergesi. Muhafazakâr İktidar üzerinde yolsuzlukla mücadele konusunda beklenen bir baskı varsa bunu da muhalefetten ziyade Müslüman kesimin bu öfkesi, bu temizlenme talep ve beklentileri oluşturuyor, oluşturmaya da devam edecektir. Başkası da düşünülemez, İslâm, haksızlığı yapanlara karşı, kendi dininizden, ailenizden, yakınlarınızdan da olsa adaletin gereğini yerine getirmekten geri durmamayı emrediyor ve Müslümanlar arasında bu düsturun ne kadar canlı olduğu bu olay vesilesiyle bir kez daha görülmüş oldu. Aynı şekilde Müslüman olmayan düşmanlarımıza dahi husumetimiz, düşmanlığımız onlara karşı adaletten sapmamayı da emreder.

Bu vurgun ifşa olup tartışmaya açıldığında bu işin bir yabancı ülke komplosu olduğu söylentileri de hiçbir şekilde karşılık bulmadı. Birilerinin kendilerini aklamak için başvurduğu kurnazca bir savunma olarak ciddiye bile alınmadı. Ancak “komplo” sözüne belki bir tek yerde göz yumuldu. O da bu suçları irtikap etmiş olanların başta Cumhurbaşkanı’na karşı olmak üzere diğer bütün dava insanlarına tamahkarlıklarıyla, doymak bilmez dünya iştahlarıyla kurdukları bir komplo olarak. Tabii burada komplo, irtikap edilen cürmün işlevi açısından bir metafor olarak kullanılmış oluyor. Yani işlenen cürmün failini meçhul kılmak değil, bir başka boyutunu veya vahametini vurgulamaktır kasıt. Tabii okuma bilmeyenler buradaki kelimeyi yakalayarak istedikleri anlama çekebiliyorlar.

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Fon vurgununun bir artçı etkisi de ortaya çıkan enkazın üzerinde eşinip buradan kendine paylar çıkarmaya çalışanların cazgırlıkları. Vurgunla mücadele adına görünürde daha sert daha radikal söylemler üzerinden aslında mücadeleyi sulandırma ve kendine siyasi kazançlar temin etme kurnazlığı hiç eksik olmaz. Malımız bu…

Vurguna karışmış olanların muhafazakâr geçmişleri üzerinden İsâmcılıkla, İslâm’la, AK Parti ile bütün hesaplarını görmeye çalışanlar, kendi yaptıkları ve kendi kimlikleri arasındaki daha zorunlu münasebete bakmadan ortaya atılıyorlar. Yaptıkları genellemelerle içlerindeki bütün kötü niyeti, kini dışa vuruyor, saldırırken bütün tuşlara basıyor, yaylım ateş açıyorlar. Nereye denk gelirse diye.

Cazgırlıkla söyledikleri içinde Allah için yakalanıp da ciddiye alınacak bir şey yok. Cazgırların çıkardıkları gürültüyle münazara edilmez, ama yaptıkları iş gösterilir. Cazgır, seyirciyi düşünmeye değil, taraf tutmaya çağırır. Her bağırışını ciddi bir tez gibi alıp uzun uzun cevapladığınızda, onun gürültüsüne akademik ağırlık kazandırmış olursunuz. Ama bu, söylenenleri tümüyle görmezden gelmek demek de değildir. Çünkü cazgırın sözleri, hakikati arayan bir tartışmanın ürünü olmasa bile, kamuoyunda bir kanaat üretmek için dolaşıma sokulabilir. Bu yüzden cevap, her hakareti tek tek kovalamak yerine yöntemi teşhir etmeli: Hangi cümle bağlamından koparılmış, hangi iddia metinde yok, hangi suçlama kanıtsız bırakılmış?

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Hayreddin Karaman’ın bu fon afeti esnasında cazgırlarca gündeme getirilmesinin başka bir anlamı yok. Karaman’ın söylemediği sözleri ona söyletmek, alıntıları bağlamından koparmak, sonra da o kurgu üzerinden bir âlimin vicdanı ve karakteri hakkında hüküm vermek var. Bu kadar sistematik çarpıtmayı “yanlış anlamış olabilir” diye açıklamak, okura gösterilmesi gereken asıl şeyleri gözden kaçırır: Hedef fikirleri tartışmaktan çok bir kişiyi itibarsızlaştırmaya ve onun üzerinden de bütün bir camiaya suikastta bulunmak.

Mustafa Öztürk son zamanlarda ilahiyat alanındaki bütün ilmi müktesebatını, ilme dair yöntem ve edep müktesebatını üzerinden striptizci gibi soyup çıkaran bir yol tutturmuş görünüyor. Böyle üzerindeki değerleri çıkarıp attıkça youtube’da bol izleyici kazanılıyor. Üzerindeki giysiler iyiydi: İlahiyatçı, Müslüman, akademisyen, muhafazakâr, camiayı ve mahremini iyi bilen biri, bütün bu bilgilerden ve özelliklerinden soyundukça, itirafçı değeri ve cazibesi İslam’a muhalif kesimler için arttıkça artıyor. Soyundukça çıplak kalıyor, çıplaklık da iyi satıyor bu mecralarda.

Bunu bilerek mi yapıyor bilemiyoruz, çünkü o kadar öfkeli konuşuyor ki, aklı başında mı, ne dediğini kulağı duyuyor mu diye düşünmeden edemiyor insan. Bu kadar öfkeyle kalkıp da herhangi bir konuda dengeli bir muhakeme, bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Sorunu belli ki psikolojik. Daha önce eski dostlarının da içinde yer aldığı Müslüman çevrelere karşı yaptığı akıl ve izan dışı öfkeli değerlendirmeler üzerine ben “Hiç mi sevmedin?” diyerek bir yazı yazmıştım. Bana bir kaset doldurup yine öfkeyle atıp tutmuştu. Oysa ben onu “eski dostum” sayarak, hiç katılmadığım hatta tamamen karşı çıktığım fikirleri dolayısıyla yoğun bir eleştiriye maruz kaldığı günlerde onunla ilgili eleştirilerimi özellikle ertelemiş, hatta ne kadar aykırı görünürse görünsün fikirlerin tartışılmasının önüne bu şekilde geçilmemesi gerektiğini söyleyerek destek bile atmıştım.

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İzlemiyordum, düşünce yok çünkü söylediklerinde, bir noktadan sonra sadece duygu var, bir türlü karşılanmamış duygular, atanmamışlık hali, eksiklikler ve bunlara dair duyulan öfkeyle, naralar atarak, abartarak, yersiz ithamlarla, iftiralarla yapılan konuşmaların dinlenecek, duyulacak bir tarafı yok. Karaman hakkında bu üslupla doldurmuş olduğu video da baştan sona iftiralarla, hezeyanlarla, eski çevresine karşı kin ve nefret duygularının fazlasıyla dışa vurulduğu bir yayın olmuş.

Karaman’ın yaşlılığı üzerinden bilişsel yıkım imasında bulunuyor; ardından “narsistik iktidar özdeşleşmesi”, “sınıfsal telaş” ve “ideolojik aygıt” gibi ağır hükümleri, bunları kanıtlayacak veri sunmadan sıralıyor. Yalan olmasın bir kanıt değilse bile bir şahit öne sürüyor: Yine kendisi gibi ilminden, akıl ve mantık melekelerinden soyunarak çıplak kalmış başka birinin aynı düzeydeki yaftalamalarını şahit gösteriyor. Hani şu 28 Şubat darbecilerinin ilahiyatçısı olarak bilinen, “Kur’an SEK olarak içilmez” diyerek Kur’an’la ilişki düzeyini açığa vurmuş olan, Atatürk’ü “İslam dinini en iyi anlayan lider” olarak tanımlayan, Cumhuriyet’in kuruluş felsefesinin ve Türkçe ibadet/ezanın İslam’ın özüyle çelişmediğini, aksine Türk milletini dini istismardan koruduğunu savunan Şahin Filiz. Kendisi 28 Şubat döneminde bir ilahiyatçı olarak darbeci üniversite yönetimi tarafından Fen-Edebiyat Fakültesinin sosyoloji bölümüne, o bölümdeki hocalar başörtüsü ile mücadele etmekte zafiyet gösterdikleri için “kayyum, bölüm başkanı” olarak atanmış ve sosyoloji hocalarının yapmadıklarını yapmış biri olarak da bilinir.

Öztürk’ün Karaman’ı eleştirmek için Filiz’i kendisine şahit göstermesi ibretlik manzarayı tamamlayan bir olay olmuş. Zillet olarak başka bir şeye gerek yok. Münasip olmuş aslında. İki çıplak cazgır bir hamama yakışır. Biri bağırır, öteki yankıyı alkış sanır; hamam da seslerini çoğaltmaya pek elverişlidir. Orada istedikleri kadar bağırsın, birbirlerine istedikleri kadar laf yetiştirsinler. Ama hamamın yankısı delil, gürültü de fikir değildir.

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Bizim onlarla aynı hamama girip ses yarışına katılmamız gerekmiyor. Dışarıda, Karaman’ın gerçekten ne yazdığını ve ona ne isnat edildiğini yan yana koymak yeter. Sonra isteyen cazgırların hamamında kalır; isteyen sözün ve delilin peşinden gider.

Bu seviyeye karşı Karaman’ı başka türlü savunmak gerçekten fazlalık olur ama duyarak kulağı kirlenmiş olanların kulak pasını atmak adına, Karaman’ın Fon Komplosu yazısında fon mağdurlarını ya da vurguncuları akladığı iddiası okuduğunu anlamama falan değil, düpedüz iftira. Yoksa Karaman’ın yazısından asla çıkarılamayacak bir anlam. Karaman’ın kendisi olaydan “skandal”, “kul hakkına sarkma”, “haram helal ayırmadan cebi/küpü doldurma” ve “çok kazanmak hırsıyla hesapsız yatırma” diye söz ediyor; sorumlular hakkında gerekenin yapılmasını, kimsenin atlanmamasını istiyor. Buradan “Karaman yağmayı meşrulaştırıyor” ya da “Bildiği hâlde vurgunu örtüyor” sonucuna geçmek için iftirada bile aşırı yaratıcı olmak gerekiyor. Karaman’ın laiklikle ilgili malum olumsuz görüşlerinden hareketle onun seküler veya Cumhuriyetçi yurttaşları eşit haklara layık görmediği, kamu kaynaklarının onların aleyhine yağmalanmasını meşrulaştırıldığı sonucu çıkarmak ancak akıldan ve izandan çıplak bir cazgırlıkla mümkün.

Hele “yüce dava” sözünden seküler yurttaşın haklarının gasp edilmesini savunan bir “ganimet fıkhı” çıkarmak! Karaman, aynı Hasbihal yazısında bu ifadeyle iktidar uğruna her yolu mubah gören siyaseti kastetmediğini açıkça söylüyor. Ama cazgırlar Yahudilere özgü “gentile”, “ümmi” insanlara karşı ahlakı askıya alma ithamını isnad etmek için kelimenin bir ucunu yakalamış gibi atılmışlar. Oysa bu davranışı Karaman’a veya başka herhangi bir Müslümana isnat etmek için yeni katıldıkları çevreden gördükleri örneklerin araya karışmış olması gerekiyor. Böylesi bir zihin bulanıklığı iftira kasıtlarının ağırlığını hiçbir şekilde hafifletmiyor tabii.

Yıllarca yaptığı hemen her videonun girişinde kendi bağırsak hastalığından söz ederek söylediklerine ve söyleyeceklerine dramatik, duygusal bir destek devşirmeye çalışan Öztürk’ün yaptığı, bal gibi söylemsel bir “yolsuzluktu”. Ama biz buna nasılsa yolsuzlukla aynısıdır diye “hırsızlık” demedik. Kategorik olarak, had cezası uygulanacak türden bir hırsızlık değildi bu. Yine de rahatlıkla duygu hırsızlığı, duygusal dilencilik ve ucuzculuk diye nitelenebilirdi. Bunun için biraz metafor, biraz hukuk bilgisi lazım tabii; kafa alıyorsa.

Öztürk’ün son videolarında, daha önceki videolarında veya konuşmalarında başvurduğu bu ucuz taktiği benim yüzüne vurmamın ardından terk etmiş olması bile, nasıl bir ticaretin içinde olduğunu göstermeye yeter.