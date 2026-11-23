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Osmanlı’nın durdurulması, hem dünya tarihinin durmasıyla hem de dünyanın dengesinin bozulması ve dünyadan “ruh”un çekilmesiyle sonuçlandı.

Tarihi, sadece Batılılar yapıyor son iki asırdır.

Batı uygarlığı tarihi, emperyalizm ve sömürgecilik tarihidir.

BATI UYGARLIĞI: “ASKERÎ ZORBALIK DÜZENİ”

Leibniz ve Kant dahil, Hegel ve Marx gibi düşünürler de sözümona Aydınlanma düşünürleri de emperyalizmi ve kolonyalizmi teşvik edecek veya meşrulaştıracak fikirler öne sürdüler.

Aydınlanma düşüncesi, tam bir karartma operasyonudur. Zihnin daralması, ufkun daralması, epistemik kaygının bilinebilir ve görülebilir dolayısıyla kontrol edilebilir olana indirgenmesiydi

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Buradan epistemik körleşme ve zihnî felçleşme doğdu. Buna da “aydınlanma” dediler.

Osmanlı’nın durdurulması, yalnızca bir imparatorluğun askerî olarak durdurulması, geri çekilmesi değildi. Bu, dünya tarihinin kendi ritminin kesilmesi, medeniyetler arasındaki dengenin bozulması ve yeryüzünden “ruh”un çekilmesiydi. Son iki asırda tarih artık “yapılmıyor”; yalnızca Batı tarafından “yazılıyor” ve “dayatılıyor”.

Son iki yüzyılda dünya tarihinin seyrinin büyük ölçüde Batı-merkezli aktörler tarafından belirlendiği yönündeki tespit, tarih yazımında yaygın biçimde dile getirilen bir gözlemdir. Bu sürecin başlangıcı, Osmanlı İmparatorluğu’nun askerî ve siyasî gücünün zayıflamasıyla örtüşür. Bu zayıflamanın yalnızca bölgesel bir güç kaybı olarak değil, medeniyetler arası dengenin bozulması ve tarihsel dinamiğin tek bir coğrafyaya indirgenmesi şeklinde yorumlanması mümkündür.

Fernand Braudel’in Roma İmparatorluğu için kullandığı “askerî zorbalık düzeni” kavramı, modern Batı hegemonyasının da benzer bir mantıkla işlediğini öne süren bir analitik çerçeve sunar. Bu çerçevede Batı’nın küresel egemenliği, büyük ölçüde emperyalizm ve sömürgecilik pratiklerinin tarihsel birikimi olarak okunabilir.

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HANGİ AYDINLANMA, HANGİSİ AYDINLANMA?

Aydınlanma düşüncesi, bu hegemonyanın meşruiyet zeminini hazırlayan entelektüel bir moment olarak değerlendirilebilir. Leibniz, Kant, Hegel ve Marx gibi düşünürler, farklı ontolojik ve siyasal konumlarına rağmen, ilerleme, rasyonalite ve evrensellik kavramları üzerinden Avrupa-merkezli bir dünya düzenini destekleyen veya meşrulaştıran argümanlar geliştirdiler.

Aydınlanma’nın epistemolojik projesi, bilginin sınırlarını büyük ölçüde gözlemlenebilir ve kontrol edilebilir olana indirgedi. Bu indirgeme, metafizikî, ahlâkî ve tarihî boyutları ikincil konuma iterek epistemik bir daralma üretti. Söz konusu daralma, “aydınlanma” adı altında gerçekleşmiş olsa da, zihinsel ufkun kısıtlanması ve görünmez olanın (İslâm’ın derûnî adalet, merhamet, ontolojik denge idraki gibi varoluş alanlarının) sistematik biçimde izafileştirilmesi ve ötekileştirilmesi sonucunu doğurdu.

Bu bağlamda, Batı’nın kendi coğrafyasında yaşanan Aydınlanma ile Endülüs, Bağdat, Herat, Semerkand ve Buhara merkezli İslâm düşünce geleneği arasındaki fark belirginleşir.

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İbn Arabî’nin varlığın birliği ve merhamet ontolojisi, İbn Rüşd’ün akıl-vahiy ilişkisini titizlikle ele alan felsefesi ve İbn Haldun’un umran teorisi üzerinden geliştirdiği derûnî tarihsel-sosyolojik yaklaşım, metafizik derinlik ve metodolojik tutarlılık açısından Aydınlanma düşünürlerini kat be kat aşan bir düzey sergiler.

Kant’ın eleştirel projesi kısmen istisna oluşturmakla birlikte, genel olarak Aydınlanma düşüncesi, bu isimlerin kurduğu kavramsal çerçeveyle kıyaslandığında daha sınırlı bir ufka sahip görünmektedir. Dolayısıyla Aydınlanma, bir yandan bilimsel ve siyasal dönüşümler üretmiş, öte yandan epistemik bir karartma işlevi görmüştür.

Batı hegemonyasının pratik sonuçları, bu epistemik daralmanın tarihsel uzantısı olarak okunabilir. Emperyalizm ve sömürgecilik deneyimi, yalnızca ekonomik ve siyasal egemenlik kurmakla kalmamış; farklı kültürlerin tarihsel sürekliliğini kesintiye uğratmış, yerel hukuk ve inanç sistemlerini marjinalleştirmiş ve küresel ölçekte bir eşitsizlik düzeni tesis etmiştir. Bu süreç, yeryüzünün birçok bölgesinde şiddet, kültürel yıkım ve uzun süreli istikrarsızlık üretmiştir.

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OSMANLI SULH DÜZENİ

Buna karşılık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Medine Sözleşmesi modelinden beslenen yönetim anlayışı, farklı dinî ve etnik toplulukları aynı medeniyet gökkubbesi ve çatısı altında tutmayı hedefleyen bir denge formülü olarak değerlendirilebilir.

Adalet, hakkaniyet ve merhamet ilkelerine dayalı bu model, askerî fetihle sınırlı kalmayan, çoğulculuğu ve farklılıkları, zorbalık yerine hukukî ve idarî mekanizmalarla yönetmeye çalışan bir ebed müddet nizam arayışını yansıtır.

Slavoj Žižek gibi bazı çağdaş düşünürlerin Osmanlı’ya yönelik olumlu atıfları, modern Batı düzeninin ürettiği krizler karşısında alternatif tarihsel modellerin yeniden düşünülmesi ihtiyacını işaret eder.

Sonuç olarak, Osmanlı’nın siyasî, askerî ve iktisadî gücünün zayıflamasıyla oluşan boşluk, yalnızca coğrafî değil, aynı zamanda epistemolojik ve medeniyetler arası bir nitelik taşır.

Medine modeli üzerinden geliştirilen adalet, hakkaniyet ve merhamet odaklı yaklaşım, mevcut küresel düzenin ürettiği yapısal sorunlara karşı tarihsel bir referans noktası olarak değerlendirilebilir. Bu değerlendirme, nostaljik bir geri dönüş çağrısı değil; Batı-merkezli hegemonyanın epistemik ve pratik sınırlarının eleştirel bir analizinin bizi götürdüğü emîn çıkış yoludur.

Vesselâm.