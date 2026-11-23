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Geçen hafta Çin- Shenzhen’de gerçekleşen 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi, yalnızca bölgesel bir ticaret buluşması olmanın ötesinde, yeni ekonomik düzeninin hangi fay hatları üzerinde şekilleneceğini de göstermesi açısından önemlidir.

Ortak Refah İçin Asya-Pasifik Topluluğu Kurmak temasıyla gerçekleşen bu zirvede, bir yanda artan jeopolitik ve teknolojik rekabet, diğer yanda ise ekonomide vazgeçilmez olan karşılıklı bağımlılık merkezde yer alırken bu yaklaşım yeni dönemde ekonomik düzeni de belirleyecektir.

KÜRESELLEŞME YENİ ŞEKİL ALIYOR

Son yıllarda küresel ekonomiyi etkileyen ve sancılı bir dönemin yaşanmasına neden olan artan gümrük tarifeleri, tedarik zinciri kırılmaları ve teknolojik kısıtlamalar, küreselleşmenin sonu gibi algılansa da Shenzhen’de verilen mesajlar, küreselleşmenin bitmediğini, aksine kontrollü bir şekil aldığını göstermektedir.

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Diğer yandan, Asya-Pasifik serbest ticaret bölgesi hedeflerinin yeniden teyit edilmesi ve ticaretin dijitalleşmesine yönelik atılan adımlar, ticaretinin artarak devam edeceğini beklenmektedir.

ÇOK KUTUPLU DÜNYA

Bununla birlikte ABD, Çin ve Rusya liderlerinin aynı masada verdiği görüntüler, yeni ekonomik düzenin tek kutuplu bir hegemonya yerine çok kutuplu bir denge arayışı üzerine kurulduğunu göstermektedir.

Gümrük tarifelerindeki geçici ateşkesler ile çip ve yapay zekâ alanındaki kısıtlamaların aynı anda masada olması, masadaki ülkelerin hem rakip hem de ortak olma halinin artık yeni normalimiz olacağını işaret etmektedir.

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YENİ EKONOMİK DÜZEN

Shenzhen Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde, önümüzdeki dönemde ekonomik mimarisini belirleyecek temel hususular ise şöyle şekillendi.

Ticaret ve gümrük süreçlerinin dijitalleştirilmesi, Asya-Pasifik serbest ticaret bölgesi hedefinin güçlendirilmesi ve iş seyahatlerinin kolaylaştırılması öne çıkan önemli hususlar oldu.

Ayrıca, yapay zekâ ile güvenli sınır ötesi veri akışının yaygınlaştırılması ve enerji ile gıda tedarik zincirlerinin korunması konularında işbirliği öne çıkan diğer önemli hususlar oldu.

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Dolayısıyla, küresel üretimin üçte ikisini ve mal ticaretinin yarısını yönlendiren Asya-Pasifik’teki bu dönüşüm, enerji ve tedarik zincirlerinin kilit noktasındaki Türkiye için de önemli mesajlar barındırmaktadır.

Sonuç olarak, yeni ekonomik düzen, rekabetin sınırlarını diplomasiyle belirleyen, tedarik zincirlerini, teknolojiyi ve enerjiyi merkeze alan, yeşil dönüşüme uyum sağlayan ve çok kutuplu düzen üzerine kuruluyor.