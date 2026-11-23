Eşyayla (gündelik hayatta kullandığımız eşyaları kastediyorum) ilişkimizde aleyhimize delil teşkil edecek bazı sıkıntılı durumlar var. İnsanlar ilk zamanlarda ihtiyaçları ortaya çıktıkça o ihtiyaçları gidermekte yardımcı olacak eşyalar ürettiler. Oysa bugün durum bunun tam tersine dönmüş durumda! Artık endüstriyel üretim çarklarının dolaşıma soktuğu ürünler kendilerini ihtiyaç haline getiriyor. Bunlar hayatımızın doğal seyri içinde kendiliğinden ihtiyaç haline gelen şeyler değil çoğunlukla; hiç hayatımızda yokken bir yerden sonra yapılan reklam ve propagandalarla ihtiyaç olduğuna inandırıldığımız şeyler! İnandırıldıktan sonra edinmek için yanıp tutuştuğumuz bu eşyalar vazgeçilmez oluyor bizim için. Edinmek için gece gündüz çalışıp, mesai yapar hale geliyoruz bu eşyaları. Neredeyse bütün enerjimizle, zihnimize kodlanmış bütün o ‘ihtiyaç’ları gidermeye ve o eşyalara sahip olmaya çalışıyoruz. Eşya edinme yönelimleri (buna ihtirası da diyebiliriz) hayatımızın temel gayesi ve gailesi oluyor.

İmam Şârâni’nin (rh) eserlerinden birinde naklettiği çok dokunaklı bir rivayet var, şöyle: Selmân-ı Farisî hayatının son demlerinde etrafında toplananlara göz yaşları içinde: “Allah Rasûlü (SAV) bizlerden söz alıp, ‘Herhangi birinizin dünyalığı bir yolcunun azığı kadar olsun’ buyurmuştu. Oysa bakın ben şu eşyaları biriktirdim” diye dert yanıyor.

Hazreti Selman (ra) son nefesini verip bu dünyadan ebedi aleme göçtüğünde mallarını sayıp değer biçtiler, hepsi on beş dirhem kadar tuttu. Yani yanlış hesaplamıyorsam 200 lira civarında bir tutar… Mübarek ömrünün sonunda akıbeti adına kendine dert ettiği birikimin tamamı işte bu kadar!

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Bizim evlerimiz, odalarımız, dolaplarımızın içleri eşyalarla tıka basa dolu. Belli aralarla bir kısmını da kapılarımızın dışına bırakıyor, birileri kullanır düşüncesiyle kendimizi rahatlatıyoruz. Yeni sürümü/modeli/versiyonu çıkan her şey elimizdeki bir önceki eşyadan bizi otomatik olarak soğutuyor. Ev, araba, mobilya, telefon, mutfak robotu, kol saati, çeşit çeşit kıyafetler ve saire… Sürekli bir eşya sirkülasyonu var hayatımızda. Bu döngü o kadar aralıksız ki, durup düşünmeye, ne yaptığımızla yüzleşmeye, bu yaptığımızın bir muhasebesini yapmaya fırsatımız olmuyor. Büyülenmiş gibiyiz! Anlık bir kapılma hali değil ama bu, bir ömür sürüp gidiyor; bir tür kölelik!

“Ayy sen hala bu modeli mi kullanıyorsun, geçen ay bu mikserin yenisi çıktı” dedi misafir kadınlardan biri. “Ama yumurtalar çok taze!” dedi mahcubiyetle ev sahibi.

Eşya tutkusu dünyaya kök salma ihtirasını taşıyor derinliklerinde. Vadesi dolduktan sonra artık bir an bile dünyada kalamayacak olan bizler, hepsi dünyada kalacak ve beraberimizde bizimle gelmeyecek şeylere sahip olmak adına şuursuzca bütün ömrümüzü harcıyor neredeyse. Bunu yanımızda götürebileceğimiz melekeleri kazanabileceğimiz, kulluğumuza kemale doğru mesafeler aldırabileceğimiz çok değerli zamanları yok yere harcamak pahasına yapıyoruz. Gaflet tam da böyle bir şey olmalı ve aslında hiçbirimiz uzağında değiliz!

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Bize bahşedilmiş ömürlerin başka bir gayesi olmalı değil miydi? Eşya biriktirmek, bir şeyler satın almak, sonra önceki işimizi görüp dururken yeniden daha yenisini satın almak için mi geldik dünyaya? Varlığımızın gayesi her fırsatta evdeki koltukları, tencere setlerini, perdeleri, spor ayakkabıları, tabletleri, duvar kağıtlarını, paspasları, çatal bıçak takımlarını, tost makinelerini yeni modelleriyle değiştirmek olabilir mi? Bir kalbimiz, içini insanlıkla doldurabileceğimiz bir hikayemiz olması ve yanımızda götürebileceğimiz güzellikler biriktirmemiz gerekmez miydi bunun yerine? Limiti her geçen gün kendiliğinden yükselen bir kredi kartı bundan daha fazlasını bahşedebiliyor mu bize?

“Kaybedecek hiçbir şeyim olmadığı için korkmuyorum. Önüme bir taş yuvarlansa hızla kenara çekilirim. Nehir çıkarsa üzerinden atlarım. Atlayamazsam içine girip yüzerim. Gerekirse kendimi akıntıya bırakırım. Ve öldüğüm zaman geride bana ait tek bir şey bile kalsa yeter. Bunun para olması şart değil. Ev ya da arazi gibi büyük bir servet olmasına da gerek yok. Paramparça bir giysi bile olabilir. Çünkü doğduğumda elimde hiçbir şey yoktu. Ölürken yanımda tek bir şey bile götürebilirsem kazanan ben olurum” diye yazmış ‘Saklı Hatıralar Ağacı’ isimli kitabında Keigo Higashino.

“Yazdığım bazı cümlelerin kelimeleri harf harf harekete geçip zehirli birer ok haline geliyor ve gelip kendi göğsüme saplanıyor!” dedi kederle yazar.