Çin, ABD ve Rusya liderleri arasındaki zirve tamamlandı. Bu zirveye yeni bir Yalta nazarıyla bakanlar ve buradan dünyâ barışı veyâ düzeni için büyük beklentiler taşıyanlar için, tâbiri câizse dağ fâre doğurdu. Benim gibi düşünenler için netice hayret verici olmadı. Başından beri bu zirvenin kısır bir zirve olacağını düşündüğümü yazmıştım. Öyle de oldu.

Büyük savaşlar arifesinde mebzul miktarda bu tarz müzakâkereler,kritik olduğu iddia edilen zirveler yaşanmıştır. Bunlardan medet umanlar da çok olmuştur. Onları cesaretlendiren de,toplantılardan sonra kamuoyuna verilen beyânatlardaki üsluptur. İştirakçiler her defâsında dünyâ barışını vurgular, kalıcı bir barışa çok yakın olduklarını ifâde ederlerdi. Ama çok geçmeden toplar ve tüfekler ateşlenir ; dünyâ cehenneme dönerdi. 23 Ağustos 1939’da Nazi Almanyasını temsil eden Ribbentrop ile Sovyetler Birliğini temsil eden Molotov arasında imzalanan saldırmazlık paktına bakıp, kim,iki sene sonra Alman ordularının büyük bir harekât başlatıp, on milyonlarca insanın ölümüne mâl olacak bir savaşı başlatacağını düşünebilirdi ki? Demek ki, bir anlaşmanın varlığı bile, eğer mukadder ise, savaşların patlamsına mâni olamıyor. Buna benzer olarak, Yalta Konferansı da, gâlip devletlere dünyâyı paylaştırarak savaşları bitirmedi. Tek başarısı, Sovyetler ve ABD’nin arasında patlaması mukadder olan yeni bir savaş için “mevzileri” tâyin etti. Eğer Sovyetler nükleer dengeyi sağlamış olmasaydı, muhtemelen 1970’lerin başlarında, belki de daha evvel III.Umûmî Harp patlak verirdi. Kimbilir bugün nasıl bir dünyâda yaşıyor ve neleri konuşuyor olurduk.

Hâsılı, barışları çok mübalağa etmemek icap eder. Dünyânın; daha doğru bir ifâde ile târih ve medeniyetin mevcut imkânları dikkate alındığında, maddî mânâda, ebedî bir barış ihtimâlinin çok, ama çok uzağındayız. Nitekim, Çin’de bu toplantılar tertip edilirken, Berlin’de tam aksi istikâmette başka bir zirve yapılıyordu. Bunu tam da Şenzen -Berlin zıtlaşması(inatlaşması) olarak değerlendirebiliriz.” Ukrayna Gönüllüleri” olarak bilinen, Birleşik Krallık ve Almanya tarafından orkestrasyonu yapılan çok sayıda devletin üst seviye temsilcileri bir araya geldi ve Ukrayna’nın mutlak zaferine kadar savaşın devâm ettirileceğine dâir bir kararlılık ortaya koydu. Bu manzara Batının, âdeta bir karpuz gibi ortadan ikiye bölünmesinin tescili olarak anlaşılmalıdır. Bir tarafta, Şenzen’de Putin’i “Benim en iyi dostum” diye neredeyse bağrına basan bir Trump, diğer tarafta Putin’e lânet okuyan bir Merz var. Bu bölünme, Atlantik mahreçli hegemonyanın derin krizine işâret ediyor. Kissinger için 1970’lerdeki mesele Çin-Sovyet yakınlığını çökertmek ve Çin’ i Atlantik çizgisine çekmekti. Bugün, Atlantik hegemonyası için mâkûl olan, yine Çin-Rusya, Rusya-Hindistan yakınlıklarını dağıtmak olabilirdi. Gelin görün ki, Asya’daki yakınlaşmalar dolu dizgin devâm ederken, birbirlerinden kopan ABD ile Avrupa oldu. Artık, Trump iktidarda kaldığı müddet, NATO’nun mütecânis bir teşkilat olarak çalışabileceğinden; hattâ o meşhur 5. Maddenin işlerliğinden emin olamaz. Burada Türkiye için çıkarılması en elzem olan ders, ne AB ne de NATO’ya dâir keskin beklentiler gütmekten; hele hele konuşlanmalardan imtinâ etmek olmalıdır.

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Türkiye, Berlin’deki toplantıya Millî Savunma Bakanı seviyesinde iştirak etti. Her defâsında Türkiye’yi aşağılayan, AB kapılarını suratımıza kapatan, Adalar Denizi, Kıbrıs ve ve Doğu Akdeniz’de Yunanistan’dan yana saf tutan, Karadeniz’i cehenneme çevirmek için elinden geleni yapan Avrupa’nın yanında yer almamızı, doğrusu, fakir anlamakta çok zorluk çekiyor. Mutlaka “büyüklerimizin” bir bildiği vardır, deyip geçelim. .

Önümüzdeki birkaç ay son derecede kritik seyredecek görünüyor. Şenzen odaktayken Kırım’da Kerç köprüsünün vurulması Ukrayna’da savaşın tırmanarak devâm edeceğine işâret ediyor. Bunu cepte bilelim. İran savaşı ise henüz çok belirsiz. Burada pivot mevkide, iç siyâsetleri itibârıyla iki devlet var: ABD ve İsrâil. Kongreyi kaybeden Trump, 3 Ocak 2027’ye kadar bir çılgınlık yaparak İran’a saldırırsa neler olur? NVDİA hâdisesi, Çin ve Rusya yanında boy gösteren Trump’a çok ağır bir darbe oldu. Bu hâdise tipik bir Demokrat salvosuydu. Anlaşılıyor ki, Trump’a, “Çin’i ve Rusya’yı bırak, Avrupa ile hemhiza ol ve Ukrayna’yı destekle” mesajını veriyor. Trump buna mukavemet edebilecek mi? İsrâil yanlısı teknolojik oligarşi ile Çin’e yakın duran teknoloji oligarşisi arasındaki savaş nasıl neticelenecek? Musk Starlink’i Ukrayna’ya kapatacak mı? Teknolojik şirketlerin borsalardaki değer kaybı devâm edecek mi? Siber savaşlar ve saldırılar nasıl seyredecek? Trump, yenilenmiş Kongrenin yapısı içinde siyonist Demokratlar ve Cumhûriyetçiler arasında bir işbirliği temin edip, görünmeyen bir çoğunluğa dayanıp yoluna devâm edebilecek mi? Eğer bunu yapamazsa, kendisini bir azil sürecinin içinde mi bulacak?

İsrâil’e gelince,burada işler biraz daha karışık. Eisenkott’un hükûmeti kurabilmek için sâdece on günü kaldı. Eğer başaramazsa Netanyahu hayli rahatlayacak. Kendisinin de fazla bir şansı yok. Muhtemelen İsrâil yeniden seçime gidiyor. Bu belirsiz zamanlar Netanyahu’ya “Altın vuruşlar” yapabileceği fırsatları hediye ediyor. Eğer Trump’ı iknâ edebilirse İran savaşının üçüncü perdesi açılacaktır. Değilse, o da kendisini emir parmaklıklar arkasında bulacaktır.

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Şenzen zirvesi sadra şifâ olmadı. Tam aksine, bölünmeleri ve kaosu daha iyi görmemize imkân verdi. Hepsi o kadar.