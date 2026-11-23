İslam’ın ilk iki asra tekabül eden erken döneminde hem nazarî bir mesele olarak yorumun sınırları ve meşruluğu hem de içtimai bir mesele olarak sapkın sayılan grupların değerlendirilmesiyle ilgili daima akılda tutulması ikinci husus, sapkın grupların belirli bir zümreye özgü olmamasıdır. İslam tarihi anlatıları, doğal olarak yazarların uzmanlık ve eğilimine göre farklı noktaları vurgular ve muhtelif meseleleri öne çıkarır. Dahası, genel olarak felsefî yahut şerî bilimlerde ekol ayrışmalarını mümkün kılan yorum farklılıkları hakkındaki kanaatlerimiz, bakışımızı yönlendirebilir. Bu sebeple bazı sapkın tavırların belirli ekollerde yoğunlaştığına yahut bazı ekollerin sapkınlıklara daha açık olduğuna meyledebiliriz.

Bu bağlamda sapkınlığa veya klasik ifadeleriyle dalalet ve bidate iki açıdan bakılabilir. Birincisi, bir alanın yahut düşünme tarzının kendisinin sapkın tavırları besleyecek karakterde olmasıdır. İkincisi ise bir alanın yahut düşünme tarzının, bir vakıa olarak, sapkın tavırları diğerlerine nispetle daha fazla barındırıyor olmasıdır.

Birinci açıdan genel olarak İslam düşünce araştırmalarında hadis, kelam ve fıkhın daha korunaklı olduğu ama felsefe ve tasavvufun daha sorunlu ve sapkın tavırlara daha açık olduğu hissedilir. Aslına bakılırsa klasik dönemde de bu tavrın izleri bulunabilir hatta muhaddis, mütekellim ve fakihlerde de bu kanaatin baskın olduğu söylenebilir. İslam toplumunda hem klasik dönemde hem de modern dönemde felsefî bilimlere karşı kimi zaman temkinli kimi zaman kuşkulu kimi zaman da tekfirci yaklaşımlar daima bulunmuştur. Bu yaklaşımları benimseyenlerin, Müslüman toplumların ana gövdesini temsil ettiği bir dönem olduğunu bilmiyorum lakin bazen zayıf bazen güçlü temsillere kavuştuğu söylenebilir. Felsefe hakkında niçin böyle bir kanaatin oluştuğunu anlamak güç değildir. Zira felsefe eserlerinin tercümesi ve bir filozoflar cemaatinin oluşması, Şerî bilimlerin kuruluş süreci tamamlandıktan sonra gerçekleşmiştir. Filozoflar cemaati; Tanrı, âlem ve Tanrı-âlem ilişkisi hususunda Şerî bilimler mensuplarının icma ettiği temel ilkelerden farklı yahut bunlarla çelişen görüşlere sahiptiler. Nazzâm ve Câhız gibi bir kısım erken Mutezileleri istisna edersek bu durum, bilhassa Gazzâlî’ye kadar muhaddis, fakih ve mütekellimlerin kâhir ekseriyetinin felsefe ve filozoflara karşı bir tavır geliştirmesine ve felsefenin kendisini sapkınlıkla suçlamasına yol açmıştır. İslam’ın kurduğu medenî dünyada neşvü nema bulmasına rağmen tasavvuf hakkında da kimi çevrelerde benzer bir kanaat olduğu görülür. Tasavvuf hakkında bu kanaatin oluşmasının sebebi ise yine ilgililerin malumu olduğu üzere sûfîlerin başından beri şeriat-hakikat tartışmaları ve bu tartışmalar etrafında söyledikleridir. Mütekellim, muhaddis ve fakihler genellikle bu tartışmalar etrafında söylenenlerin kahir ekseriyetinin bilhassa yorumun kendileri tarafından uzlaşılan meşru sınırlarının dışında olduğunu düşünmüşlerdir. Sûfîler de aslında diğer şerî bilimler mensuplarını “zâhir uleması” olarak değerlendirerek nasların yorumundaki farklılıklarını vurgulamıştır.

Reklam Reklam

İkinci açıdan hususen ulema arasında tasavvuf hakkında temkinli bir tavır daima var olagelmiştir. Temkinli tavır, modern dönemde siyasi ve içtimai düzenin birtakım hususiyetlerinden dolayı daha fazla yaygınlaşmıştır. Fakat sadece modern dönemde değil, klasik dönemde de pek çok şahsın tasavvufa temkinli yaklaştığı, kimilerinin tavrını tezyif hatta inkâr noktasına vardırdığı görülür. Gerekçe yine aynıdır: Tasavvuf geleneğindeki şeriat ve hakikat ilişkisine dair tartışmalar olgusal olarak da daha fazla sapkın tavır ve grupların doğmasına yol açmıştır. Bu iddiaya göre tasavvuf kelam ve fıkha nispetle sapkın mezheplerin türemesi için daha müheyya bir karaktere sahip olduğu gibi vakıada da bünyesinde daha fazla sapkın grup barındırır. Klasik dönemde felsefe için bunu konuşmaya dahi gerek yok sanırım. Lakin modern dönem, Batı felsefesinin yükseldiği ve gün geçtikçe etkisini artırdığı bir sürece şahitlik etti ve etmeye de devam ediyor. Artık sapkın tavırların, felsefenin kendisinden değil, bir tür bozuk felsefî kabullerden türediği daha rahat kabul ediliyor. Tasavvuf henüz modern dönemde aynı müsamahaya mazhar olamadı.

Gerekçesi her ne olursa olsun ana kelam, fıkıh, tasavvuf ve felsefe gibi ana tavırların mensuplarının birbirlerine dair görüşleri hakkında dikkatli olmak gerekiyor. Erken dönem tarihiyle biraz yakından ilgilenenlerin hemen fark edeceği üzere yorumun sınırlarının ne olacağı, dolayısıyla bir görüşün dine nispetinden ne anlaşılacağı zaten tartışmalıdır. Farklı zümrelerin genel kabul kabulüne mazhar olmuş hatta kimisi hakkında icma edilmiş ilkelere aykırı düşünceler ne tasavvufa ne de felsefeye özgüdür. Fırka kitaplarında açıkça görüleceği üzere fıkıhla birlikte ana gövdeyi temsil ettiği düşünülen kelam sahasında sapkın sayılan fırkalar tasavvuf ve felsefeyle karşılaştırılamayacak kadar fazladır. Bundan daha önemlisi şudur: İcma edilmiş görüşler tarih içinde değişmektedir. Erken dönemde şerî bilimlere mensup âlimlerin yaklaşmaktan imtina ettiği ve dine aykırı bulduğu öğretiler sonraki dönemlerde dinin en ikna edici ve makul anlatısına dönüşebilmiştir. Yani akide ve temel hükümler seviyesinden teorik seviyeye intikal ettiğimizde, İslam’a mensup olmanın anlamı ve ölçüsü sanıldığı kadar sabit değildir; sabit ve değişken taraflara sahiptir.