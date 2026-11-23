Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü romanı, yalnızca edebiyatımızın önemli eserlerinden biri değildir. Aynı zamanda bürokrasinin, liyakatsizliğin, gösteriş merakının, israfın ve hiçbir işe yaramadığı halde vazgeçilmezmiş gibi sunulan kurumların eşsiz bir hicvidir. Tanpınar, yıllar önce öyle bir düzeni anlatmıştır ki romanı bugün okuduğunuzda kendinizi zaman zaman bir kamu kurumunun koridorlarında dolaşıyormuş gibi hissedersiniz. Çünkü aradan yıllar geçmesine rağmen saatler değişmiş, teknoloji gelişmiş, binalar büyümüş ama bazı yönetim anlayışları hiç değişmemiştir.

Önce kurum kurulur, sonra ona iş aranır!

Romanın merkezinde son derece ilginç bir kuruluş vardır: Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Halit Ayarcı’nın öncülüğünde kurulan bu enstitünün görünürde önemli bir amacı vardır: İnsanların saatlerini doğru ayarlamalarını sağlamak ve zamanı düzenlemek. Fakat zamanla mesele saatlerin doğru çalışmasından çıkar, enstitünün kendisinin büyümesine dönüşür. Kurumun yöneticileri, çalışanları, teşkilatı ve kendine özgü bir düzeni vardır. Her şey ciddi bir faaliyet yürütülüyormuş gibi sunulur. Ortada kocaman bir teşkilat vardır ama bu teşkilatın varlığını haklı çıkaracak gerçek bir ihtiyaç tartışmalıdır.

Bazen ihtiyaç olduğu için kurum kurulmaz; kurum kurulduktan sonra onun varlığını haklı gösterecek ihtiyaçlar üretilir. Bugün de benzer durumlara rastlamak mümkün değil midir? Bir kurum kurulur, başına başkan yada genel müdür atanır. Ardından başkan yardımcıları yada genel müdür yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri görevlendirilir. Makam odaları hazırlanır, hizmet araçları tahsis edilir, bütçeler oluşturulur. Sonra bir bakılır ki aynı işi zaten başka bir kamu kurumu yapmaktadır. Bu defa iki kurum arasında görev ve yetki tartışmaları başlar. Sorunu çözmek için koordinasyon kurulları oluşturulur. Kurulların çalışmalarını değerlendirmek üzere yeni komisyonlar kurulur. Bir işi yapmak için kurulan teşkilat, zamanla kendi varlığını devam ettirmek için iş üretmeye başlar. Sonra bir bakarız ki o kurum sessiz sedasız kaldırılmıştır.

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İşe göre insan mı, insana göre iş mi?

Tanpınar’ın anlattığı dünyada insanı düşündüren meselelerden biri de kurumların işlevi ile kadroları arasındaki ilişkidir. Oysa sağlıklı bir kamu yönetiminde önce ihtiyaç belirlenir, ardından o ihtiyacı karşılayacak teşkilat ve personel oluşturulur. Bir an bunun tersini düşünelim. Bir kişiye yönetici kadrosu bulunması gerekiyor. Mevcut teşkilatta uygun yer yoksa yeni bir birim oluşturuluyor. Bir başka yöneticiye makam gerektiğinde aynı birim ikiye bölünüyor. Her bölünen birimin başına yeni yöneticiler atanıyor. Sonuçta çalışan sayısından çok yönetici sayısının arttığı, kararların hizmetten daha fazla zaman aldığı bir yapı ortaya çıkıyor.

Daha da ilginci, kurum büyüdükçe hizmetin hızlanması gerekirken işler yavaşlayabiliyor. Vatandaşın bir günde çözülebilecek işi, önce şubeye, ardından daireye, oradan genel müdürlüğe ve nihayet başka bir kurumun görüşüne gönderiliyor. Kâğıt üzerinde herkes çalışıyor ama vatandaşın işi bir türlü bitmiyor. İşte gerçek bürokratik verimsizlik budur.

Bir başka örnek düşünelim. Bir kamu kurumu önemli bir sorunu çözmek üzere çalışma başlatıyor. Önce hazırlık toplantısı yapılıyor. Ardından değerlendirme toplantısı düzenleniyor. Sonra bir çalıştay gerçekleştiriliyor. Çalıştayın sonuçlarını değerlendirmek üzere yeni bir komisyon kuruluyor. Aylar geçiyor.

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Ortaya yüzlerce sayfalık raporlar, sunumlar, faaliyet belgeleri çıkıyor. Ancak sorun hâlâ olduğu yerde duruyor. Üstelik yıl sonunda hazırlanan faaliyet raporunda toplantı sayıları, katılımcı sayıları ve düzenlenen etkinlikler büyük bir başarı olarak sunuluyor. Oysa sorulması gereken soru çok basittir: Kaç toplantı yaptınız değil, hangi sorunu çözdünüz? Kaç rapor hazırladınız değil, vatandaşın hayatını kolaylaştıracak neyi değiştirdiniz? Bir kurumun başarısı harcadığı bütçeyle, düzenlediği toplantıyla veya bastırdığı reklam kitapçıklarıyla ve afişleriyle ölçülemez. Başarı, üretilen kamu yararıyla ve vatandaş memnuniyetiyle ölçülür.

Liyakat kaybolunca gösteriş başlar

Saatleri Ayarlama Enstitüsü yalnızca gereksiz bürokrasiyi değil, görüntü ile gerçek arasındaki uçurumu da gözler önüne serer. Halit Ayarcı’nın temsil ettiği anlayışta, bir faaliyetin ne kadar gerekli olduğundan çok, insanlara ne kadar önemli gösterildiği öne çıkar. Bu yaklaşımın günümüz yönetimine verdiği ders son derece önemlidir. Günümüz ifadesiyle algı olgunun önüne geçebilmektedir.

Bir yöneticinin değeri makam odasının büyüklüğüyle, aracının modeliyle veya kapısında bekleyenlerin sayısıyla ölçülmez. Düşünün ki bir kamu kurumunun binası son derece görkemli, makam odaları lüks, toplantı salonları teknolojik imkânlarla donatılmış, kurumun tanıtım faaliyetleri oldukça başarılı ama vatandaş basit bir işlem için günlerce bekliyor. Bir başka kurum ise mütevazı bir binada, sınırlı imkânlarla çalışıyor. Ancak işlemler süratle sonuçlandırılıyor, kaynaklar dikkatli kullanılıyor ve vatandaş memnun ayrılıyor. Sizce hangi kurum daha başarılıdır? Devlet yönetiminde ihtişam değil hizmet, gösteriş değil sonuç, sadakat değil liyakat esas alınmalıdır.

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Asıl israf yalnızca para değil, zamandır!

Romanın en derin anlamlarından biri de zaman kavramında gizlidir. Saatleri ayarlamak, zamanı doğru kullanmak anlamına gelmez. Personel mesaiye zamanında başlayabilir. Toplantılar dakikası dakikasına yapılabilir. Fakat bütün bunlar kurumun verimli çalıştığını göstermez. Çünkü önemli olan zamanın nasıl değerlendirildiğidir.

Bir vatandaşın basit bir işlemini sonuçlandırmak için beş ayrı imza gerekiyorsa, orada yalnızca kamu kaynağı değil, insan ömrü de israf ediliyordur. Bir yatırımın gerçekleşmesi için aylarca kurum görüşü bekleniyorsa, yalnızca dosyalar beklemiyor; ekonomik fırsatlar da kayboluyordur. Kamu yönetiminde israfın en tehlikeli biçimlerinden biri, vatandaşın zamanını değersiz görmektir. Mahkemelerde yaşananlar bunun en önemli göstergesidir.

Şimdide yapılması gerekenleri açıklamaya çalışalım

Her şeyden önce yeni bir kurum veya birim kurulmadan önce durum analizi yapılması gerekiyor. Görevleri çakışan birimler birleştirilmeli, kuruluş amacını kaybetmiş yapılar yeniden değerlendirilmelidir. Yönetici ve çalışan kadroları kişilere göre değil, gerçek hizmet ihtiyacına göre belirlenmelidir. Kamu kurumlarının başarısı personel, bina ve toplantı sayısıyla değil; maliyet, hizmet kalitesi, işlem süresi ve vatandaş memnuniyeti gibi somut göstergelerle değerlendirilmelidir. Devletin kaynakları sınırsız değildir. Gereksiz harcanan her kuruş, yapılabilecek başka bir kamu hizmetinden vazgeçilmesi demektir.

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Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ile yüzeysel modernleşmenin, şekilciliğin ve bürokratik gösterişin nasıl bir toplumsal alışkanlığa dönüşebileceğini ustalıkla anlatır. Romanın ibretlik yönü, yalnızca hayalî bir enstitünün tuhaflıklarında değil; insanların zamanla bu tuhaflıkları olağan kabul etmeye başlamasında yatar. Çünkü bir sistemde yanlışlar normalleşirse, onları sorgulayanlar tuhaf karşılanmaya başlanır. Gereksiz bir kurumun niçin var olduğunu soran kişi sorun çıkaran, yüksek maliyetleri eleştiren kişi huzur bozan, liyakat isteyen kişi ise düzeni anlamayan biri olarak görülebilir. İşte asıl tehlike budur. Bir ülkede kurumların sayısı artarken kamu hizmetinin kalitesi artmıyorsa, yöneticilerin sayısı çoğalırken sorunlar azalmıyorsa, bütçeler büyürken vatandaşın memnuniyeti yükselmiyorsa, artık saatleri değil yönetim anlayışını sorgulamanın zamanı gelmiştir.