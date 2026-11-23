Almanya’dan sonra Danimarka ve Çekya devletlerinin de İsrail’i açıkça destekledikleri görülüyor. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’ın bir programda sarf ettiği sözler farklı kanallarda yayımlandı. Frederiksen’ın dikkat çeken sözleri şu şekilde: “Kendi toplumumuzun içinde büyüyen bir düşman var. Bunlar Hamas’ın destekçileri. Bunlar, Kuran’ı demokrasimizin üstünde tutan yasaları destekleyen kişilerdir.” Danimarka Başbakanı uzun zamandır İsrail lehine açıklamalar yapıyor ve Filistinlileri Hamas üzerinden suçluyordu. Frederiksen, bu tavrın devamında İsrail’in yerleşimci yayılmacı saldırganlığını bir kenara bırakarak hadiseleri “İslam ve Yahudilik” parantezine almaya çalıştı. Bilindiği gibi İsrail’in yayılmacı saldırganlığı 7 Ekim 2023’ten sonra bütün dünyada yerleşimci kolonyalizm paradigması içinde değerlendirilmeye başlanmıştı. Avrupa ülkelerinde de geniş kitleler nezdinde İsrail’in ve Siyonistlerin “antisemitizm” suçlamaları önemini yitirmeye başlamış, mağduriyet üzerine inşa edilen Yahudi imajı çökmüştü. Siyonist Yahudilerin Filistinlileri açlıkla öldürmek isteği bu dönemde deklare edildi.

Almanya ve Danimarka’nın Siyonist Yahudilere açık desteğinden sonra Çekya Başbakanı Andrej Babiš, Netanyahu ile görüşmek için Batı Kudüs’e gitti. Siyonist ve soykırımcı Netanyahu ile basın önünde çok yakın pozlar vermekten çekinmeyen Çekya Başbakanı, Yahudi sermayesini Çekya’ya davet etti. Almanya ve Danimarka’nın 7 Ekim 2023’ten sonra İsrail’le ilişkisini açıkça devam ettirmesi Çekya devletine cesaret vermiş olmalı. Buradan Danimarka, Almanya ve Çekya’nın adeta birbirini tamamlayan bir siyaset takip ettiği sonucunu çıkarabiliriz. Bu üç ülkenin tutumunun bir örüntü ortaya çıkardığı da düşünülebilir. Danimarka Başbakanı Frederiksen de Alman yetkililer gibi 7 Ekim 2023’ten sonra ısrarla İsrail ve Siyonizm lehine düzenli açıklamalar yaptı, Filistin’in tarihî topraklarında işlenen soykırım suçunu görmezden geldi ve “antisemitzm” kavramını öne çıkardı. Bununla yerleşimci kolonyal yayılmacılık değil, din savaşıdır demek istedikleri çok açık.

Almanya’nın İsrail’i ve Siyonizm’i açıktan desteklediği biliniyordu. Sadece dışarısı için bu desteğin izahı bakımından anlaşılması zor bir durum vardı. Çoğu insan Holokost suçundan dolayı Almanların utanç içinde yaşadığını ve Yahudi gücüne boyun eğdiğini düşünüyordu. Doğrusu böyle düşünenlerin elinde kanıtlar da vardı. Fakat 7 Ekim 2023’ten sonra bu inanç sorgulanmaya başlandı. Çünkü Almanya utanç ve boyun eğme ile izah edilemeyecek kadar cesur bir şekilde İsrail’i destekliyordu. Almanya eski dışişleri bakanı “İsrail’in güvenliğini sağladığı müddetçe sivilleri ve hastaneleri hedef almaktan utanmayacağız ve bu bizim yükümlülüklerimiz arasında yer alıyor” dedi. Bu sözler soykırım suçuna iştirak anlamını taşıyordu. Bu bağlamda Almanya’nın savaş teknolojilerini geliştirmek için Filistin’in tarihî topraklarını bir laboratuvar gibi kullandığı yönündeki iddialar da önem kazanıyordu. Çünkü Almanya belki de II. Dünya Savaş’ından sonra ilk defa bu kadar fütursuz adımlar atıyor ve yine soykırım suçuyla ilişkili hâle geliyordu. Danimarka ve Çekya’nın fütursuzluk bakımından Almanya’yı takip ettiği anlaşılıyor. Onlar da Almanya gibi Netenyahu’yu açıkça destekleyerek hâlihazırda soykırım suçu işlemeye devam eden İsrail’le ilişkileri geliştiriyor.

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Çekya Başbakanı Babiš’in Netanyahu’ya yönelik sözleri Danimarka, Almanya ve Çekya’nın Siyonist Yahudilere desteği ile ortaya çıkan örüntünün tahlili açısından oldukça önemlidir. Babiš, birçok kanalda yayımlandığı şekliyle Netanyahu’ya “Çekya’nın çok güvenli bir ülke olduğunu ve Avrupa’nın geleceğini temsil ettiğini” söylüyor ve ilave ediyor: “Çekya yatırım için çok uygun bir ülke olduğu için insanlar Almanya’dan Çekya’ya taşınıyorlar.” Bu cümleler Almanya ve Çekya münasebetlerinin derinliğini göstermesi açısından da ilgi çekici. Zaten örüntü de ilişkilerin derinliği ile belirginlik kazanıyor. Almanya’nın savaş teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla Filistin’i bir laboratuvar gibi kullandığı yönündeki iddiaları doğrulayan cümleler de bahsedilen basın toplantısında sarf edildi. Çekya Başbakanı bu toplantıda İsrail’in hava savunma sistemleri ve teknolojilerini överek iki ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliğini daha da geliştirmek istediklerini açıklıyor.

Danimarka, Almanya ve Çekya; Siyonist Yahudilerle ilişkileri geliştirmek amacıyla neredeyse bütün dünyadan negatif bir ayrışma içindedir. Bu ayrışmayı ne Holokost utancı ile ne Pogrom suçlamalarıyla izah edebiliriz.