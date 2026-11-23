Suriye’de 8 Aralık 2024’de gerçekleşen devrim artık iki yılı geride bırakıyor.

Halep ve Şam sokaklarında Devrim kutlamaları için hazırlıklar şimdiden başlamış. Bulvarlar bayraklarla donatılıyor. Dün Ersin Çelik de yazdı: Emevi Camii’nde kıldığımız cuma namazında hutbeyi, kendisiyle namaz sonrası tanışma şerefine de nail olduğumuz Evkaf Bakanı Muhammed Ebu’l-Hayr Şükri irad etti. Konu, zaferdi.

Muhtemeldir ki Şam’ın, Halep’in, Hama’nın, Humus’un, Lazkiye’nin, Deyruzzor’un ve diğer tüm illerin meydanlarında 8 Aralık’ta coşkulu kalabalıklar toplanacak. Aradan iki yıl geçmesine rağmen ne Esed zulmü ne de rejimle birlikte İran ve Rusya’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği katliam unutulmuş. Devrim öncesi zulmün hatıraları da Devrim ateşi de hâlâ çok sıcak. Onun için halk meydanlara akın edecek, kanıyla, canıyla elde ettiği Devrim’i hakkıyla kutlayacak.

Suriye’de hakikatle de yüzleşmek gerekiyor: Devrim ateşi, devrim coşkusu, hamasî nutuklar bir yere kadar. Bu sene de kutlamalar coşkulu olacak ama Suriye’de bir şeyler değişmezse önümüzdeki sene, sonraki sene aynı coşkuyu yakalamak mümkün olmayacak.

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Suriye’ye ilk kez 1997’de gitmiş, sonrasında da defalarca Suriye kentlerini ziyaret etmiştim. Şunu söylemeliyim: Hem Esed rejimi günlerine hem de 8 Aralık Devrimi’nin ilk günlerine nazaran bir değişim göze çarpıyor. Suriye toparlanıyor. Ama son derece yavaş.

Yine dün, İsmail Kılıçraslan, Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz’a atfen, Suriye’nin önündeki en büyük sorunun “istikrar” olduğunu yazdı.

Suriye’de istikrarın önündeki engel İsrail. İki yıldır Suriye’ye havadan saldıran, karadan da Süveyda ve Golan bölgesinde operasyonlar yapan İsrail, Suriye’nin kendisine bir istikamet çizmesine ve o istikamette yürümesine mani oluyor. Suriye güneyinde Dürzilerin silahlandırıldığına, PKK/PYD’ye ise “Silahları gömün, zamanı gelince çıkaracaksınız” şeklinde umut pompalandığına dair güçlü bir kanaat var.

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Suriye’nin istikrara kavuşması için İsrail tehdidinin ortadan kalkması gerekiyor; bunun da yegâne yolunun savaş olduğu ve bir savaşın yakın olduğu kanaati çok yüksek. Muhtemel bir savaş hem Suriye’yi korumak hem de PKK/PYD tehdidinin yeniden canlanmasını önlemek boyutlarıyla Türkiye’yi çok yakından ilgilendiriyor hatta çatışmanın içine çekiyor.

Türkiye’nin sivil toplum örgütleri, farklı sahalardan edindikleri tecrübelerle Suriye’de çok güzel işler yapıyorlar. Onlarca STK Suriye sahasına dağılmış, her biri bir işin ucundan tutuyor. Aynı zamanda Suriye’de turizm de yeniden canlanıyor. Yeter mi? Yetmez. Gaziantep ve Kilis başta olmak üzere sınır illerimizde yatırımcılar, tüccarlar sınırı geçmek için sabırsızlanıyorlar. Dünyadan Suriye’ye akacak yatırımlar da beklemedeler. Ancak paranın sınırlar arasında dolaşıma girebilmesi için ufkun net olarak görünmesi gerekiyor ve şimdilik ufuk puslu.

İsrail, insanlığın selameti kadar Suriye’nin selameti için de tehdit. Bu tehdidin, kanlı ya da kansız, en kısa zamanda ortadan kaldırılması gerekiyor.

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Suriye’de 8 Aralık “küçük cihadın” zaferiydi; şimdi “büyük cihatta” da zafer zamanı. Allah korusun, Suriye’de istikrar sağlanmazsa hem Suriye halkının hem de Türkiye’nin kaybı büyük olur.

Konya STK’lar Platformu’nun Şam Buluşması’nda iki gün boyunca bu meseleleri de konuştuk. Bizi Şam’la kucaklaştıran Konya STK’lar Platformu’na buradan bir kez daha teşekkür ediyoruz. İlgili tüm STK’lara ve imkânı olanlara da bir an önce Suriye’yi ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz. Savaş zamanı yalnız bırakmadığımız Suriye’yi, barış zamanı istikrar mücadelesinde de yalnız bırakmayalım.