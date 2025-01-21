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Yemek Tarifi: Tarçınlı armut tatlısı

Yemek Tarifi: Tarçınlı armut tatlısı

14:3521/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Tarçınlı armut tatlısı
Tarçınlı armut tatlısı

Tarçınlı Armut Tatlısı tarifi, hem pratik hem de hafif bir tatlı arayanlar için mükemmel bir seçenektir. Sadece birkaç malzemeyle uygulanan bu nefis tatlı, armutların doğal lezzeti ve çekirdeğin eşsiz aromasıyla damakları şenlendirir. İşte Tarçınlı armut tatlısı malzemeleri, tarifi ve yapılışı.

Tarçınlı armut tatlısı yapılışı oldukça basittir. Tarçın, karanfil ve az miktarda şekerle pişirilen armutlar, üzeri ceviz veya kaymakla süslenerek servis edilir. Diyet dostu bir tatlı alternatifi, tarçınlı armut tatlısı nasıl yapılır? cevabı bu tarife saklıdır! Hafif, kolay ve lezzetli tatlı tarifleri için mutlaka deneyin. Peki Tarçınlı armut tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nedir?

Tarçınlı armut tatlısı malzemeleri

4 kişilik

2 adet sert armut

150 gr toz şeker

200 ml su

Yarım limon suyu

Taze krema, çırpılmış

1 tatlı kaşığı Green Life Öğütülmüş Tarçın

1 adet Green Life Kabuk Tarçın

Tarçınlı armut tatlısı yapılışı

Armutları soyup boylamasına ikiye bölün ve çekirdekli kısımlarını bir çay kaşığı yardımıyla çıkarın. Toz şeker, su, Green Life Kabuk Tarçın ve limon suyunu bir tencereye alıp şeker eriyene kadar pişirin. Armutları, kesik yüzleri yukarı bakacak şekilde tencereye yerleştirin.

Üzerlerine bir parça yağlı kağıt örterek 20-25 dakika orta ateşte pişirin. Ocaktan alıp ılımaya bırakın. Ilıdıktan sonra armutları süzerek şerbetin içinden alıp servis tabaklarına paylaştırın. Üzerlerine birer kaşık çırpılmış krema ekleyip Green Life Öğütülmüş Tarçın serperek servis edin.

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