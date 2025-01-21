Tarçınlı armut tatlısı yapılışı oldukça basittir. Tarçın, karanfil ve az miktarda şekerle pişirilen armutlar, üzeri ceviz veya kaymakla süslenerek servis edilir. Diyet dostu bir tatlı alternatifi, tarçınlı armut tatlısı nasıl yapılır? cevabı bu tarife saklıdır! Hafif, kolay ve lezzetli tatlı tarifleri için mutlaka deneyin. Peki Tarçınlı armut tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nedir?