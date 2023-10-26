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Yeşaya nedir, kehanetleri nelerdir?

Yeşaya, Yahudi ve Hristiyan geleneğine göre önemli bir peygamber olarak kabul edilir. Yeşaya'nın kehanetleri, ağırlıklı olarak İsrail halkının manevi durumunu, ahlaki çürümeyi, sosyal adaletsizliği ve dönemin politik olaylarını ele alır. Ayrıca, Mesih'in gelişini ve Tanrı'nın krallığının kurulacağı mesiyanik dönemi de öngörmüştür. İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik kara harekatına hazırlandığını söylerken “Hamas'a karşı Yeşaya kehanetini göreceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Peki, Yeşaya (İşaya) kehanetleri nelerdir? İşte sorunun cevabı.

Orhan Emre Genç
16:47 - 26/10/2023 Perşembe
Güncelleme: 13:53 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Yeşaya kehanetleri neler?

Yeşaya kehanetleri neler?

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e düzenlediği saldırılar ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne gerçekleştireceği belirtilen kara harekatı hakkında basın açıklaması yaptı. Konuşmasının sonunda İsraillilere seslenen Netanyahu, Hamas’a karşı Tevrat’ın "Yeşaya" kitabındaki “kehaneti” göreceklerini öne sürdü. Peki, Yeşaya kehanetleri nelerdir? İşte sorunun cevabı.

YEŞAYA (İŞAYA) NEDİR?

Yeşaya (İşaya), Eski Ahit'te bulunan ve İbranice İncil'de (Tanah) bir kitaba adını veren bir peygamberdir. Yeşaya, Yahudi ve Hristiyan geleneğine göre önemli bir peygamber olarak kabul edilir.

YEŞAYA KEHANETLERİ NELERDİR?

Yeşaya'nın kehanetlerini genel olarak üç ana kategoriye ayırabiliriz:

1. Dönemin Siyasi ve Sosyal Olaylarına Dair Kehanetler

Yeşaya, İsrail ve Yehuda krallıklarının yanı sıra çevre uluslar ve krallıklar hakkında da kehanetlerde bulunmuştur.

Bu kehanetler, savaşlar, istilalar ve ulusların yıkılışı gibi konuları içermektedir.

2. Manevi Uyarılar ve Ahlaki Kehanetler

Yeşaya, halkın günahkar yaşam tarzını ve Tanrı'dan uzaklaşmalarını eleştirmiştir.

Tanrı'ya dönülmesi ve ahlaki değerlere uyulması gerektiğine dair uyarılarda bulunmuştur.

3. Mesiyanik Kehanetler

Yeşaya, Mesih'in gelişini ve barışın, adaletin hakim olacağı bir dönemin başlayacağını müjdelemiştir.

Bu kehanetler, Hristiyanlıkta İsa'nın gelişine dair önceden bilgiler olarak kabul edilir ve İsa'nın hayatı ve misyonu ile bağdaştırılır.

Yeşaya'nın Bazı Ünlü Kehanetleri:

İmanuel Kehaneti: Bir bakire doğacak ve çocuğuna İmanuel adı verilecektir (Yeşaya 7:14).

Hizmetçi Kehaneti: Tanrı'nın hizmetkârı acı çekecek, günahlarımızı yüklenecek ve insanları kurtaracaktır (Yeşaya 53).

Ulusların serveti sana akacak. (Yeşaya 60)

Kralları sana hizmet edecek. (Yeşaya 60)

Evet, o uluslar tam bir yıkıma uğrayacak. (Yeşaya 60)

Yeşaya'nın kehanetleri, Yahudi ve Hristiyan teolojisi için önemli bir temel oluşturur ve bu iki dinin kutsal metinlerinde önemli bir yere sahiptir.







#Yeşaya
#İşaya
#Netenyahu
#İsrail
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