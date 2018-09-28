YKS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2018 YKS sonuçlarına göre 2018-2019 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

KAYITLAR NE ZAMAN?

Ek yerleştirme sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 1-5 Ekim'de yapılacak.

Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında yer alacak.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu olacak. Bu süre içinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.

Kayıt işlemleriyle ilgili ayrıntılı bilgiye, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.

ÖSYM'DEN EK YERLEŞTİRME RAPORU

ÖSYM ek Yerleştirme sürecinin ardından yayımladığı raporda bazı istatistiklere yer verdi. Buna göre;

2017 yılı devlet üniversiteleri lisans programlarında; yerleşen aday sayısı 10.385, doluluk oranı %10,9 iken, 2018 yılında, yani bu sene yerleşen aday sayısı 15.335, doluluk oranı %21,4’tür. 2017 yılı Devlet üniversiteleri önlisans programlarında; yerleşen aday sayısı 32.957, doluluk oranı %16,2 iken, 2018 yılında, yani bu sene yerleşen aday sayısı 47.739, doluluk oranı %78,9’dur.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

3-7 Eylül tarihlerinde başlayacak olan üniversite kayıt işlemleri, internet üzerinden ise 3-5 Eylül tarihlerinde alınacak. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden belirli belgeleri hazırlayıp teslim etmeleri beklenecek. İşte, o belgelerin listesi;

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğrafd) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belgee) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.