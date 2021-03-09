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YÖKDİL sonuçları açıklandı! Hemen YÖKDİL sonuçları sorgula! YÖKDİL sonuç ekranı

YÖKDİL sonuçları açıklandı

2020-YÖKDİL/2 YÖKDİL sonuçları açıklandı. YÖKDİL sonuç sorgulama ekranına haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz. T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle YÖKDİL sonuç sorgulama ekranına ulaşmak çok kolay.

Haber Merkezi AA
YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı.
YÖKDİL sonuç sorgulama ekranı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 28 Şubat'ta uygulanan 2020-YÖKDİL/2'ye ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

YÖKDİL NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. Ancak 2019 yılından bu yana ÖSYM tarafından yapılmaktadır.

YÖKDİL YILDA KAÇ KEZ YAPILIR?

YÖK tarafından, YÖKDİL sınavının yılda iki kez yapılacağı duyurulmuştur. Ancak 2017 yılında 3 kez yapılmıştır.

YÖKDİL ÜCRETLERİ NE KADAR?

Bu ücret her sınavda farklılık gösterebilmektedir. 2021 ŞUBAT ayında yapılan sınav için başvuru ücreti 145 TL olarak açıklanmıştır.

YÖKDİL PUANININ DİL SEVİYELERİ NELERDİR?

YÖKDİL'de dil seviyeleri bulunmamaktadır. Dil seviyeleri genellikle dil tazminatlarında kullanılmaktadır. YÖKDİL dil tazminatı için kullanılmadığı için dil seviyelerinin de bir anlamı kalmamaktadır.


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