YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 ÖSYM YÖKDİL/2 başvuru ve sınav tarihi açıklandı mı?

2025 yılının ikinci YÖKDİL sınavı için hazırlıklar hız kazandı. ÖSYM’nin takvimine göre bu yılın ikinci Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (YÖKDİL/2) katılmak isteyen adaylar, başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. Özellikle ilk sınavı kaçıran ya da notunu yükseltmek isteyenler için önemli bir fırsat sunan YÖKDİL/2’nin başvuru ve sınav tarihleri belli oldu.
Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın beklediği YÖKDİL/2 başvurularında geri sayım başladı. İlk sınavda başarılı olamayanlar ya da daha yüksek bir puan hedefleyen adaylar için ikinci oturum büyük önem taşıyor. 2025 sınav takvimi doğrultusunda YÖKDİL/2'nin başvuru ve uygulama tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı.
YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 YÖKDİL takvimiyle birlikte yılın ikinci YÖKDİL sınavı için başvuru takvimi belli oldu.
Buna göre; 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.
YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?
YÖKDİL 2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde organize edilecek. Sınavın sonuçları ise 15 Ağustos tarihinde duyurulacak