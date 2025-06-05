YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 ÖSYM YÖKDİL/2 başvuru ve sınav tarihi açıklandı mı?

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın beklediği YÖKDİL/2 başvurularında geri sayım başladı. İlk sınavda başarılı olamayanlar ya da daha yüksek bir puan hedefleyen adaylar için ikinci oturum büyük önem taşıyor. 2025 sınav takvimi doğrultusunda YÖKDİL/2'nin başvuru ve uygulama tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı.