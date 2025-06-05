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YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 ÖSYM YÖKDİL/2 başvuru ve sınav tarihi açıklandı mı?

YÖKDİL/2 başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 ÖSYM YÖKDİL/2 başvuru ve sınav tarihi açıklandı mı?

13:095/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak?
YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak?

2025 yılının ikinci YÖKDİL sınavı için hazırlıklar hız kazandı. ÖSYM’nin takvimine göre bu yılın ikinci Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (YÖKDİL/2) katılmak isteyen adaylar, başvuru tarihlerini yakından takip ediyor. Özellikle ilk sınavı kaçıran ya da notunu yükseltmek isteyenler için önemli bir fırsat sunan YÖKDİL/2’nin başvuru ve sınav tarihleri belli oldu.

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın beklediği YÖKDİL/2 başvurularında geri sayım başladı. İlk sınavda başarılı olamayanlar ya da daha yüksek bir puan hedefleyen adaylar için ikinci oturum büyük önem taşıyor. 2025 sınav takvimi doğrultusunda YÖKDİL/2'nin başvuru ve uygulama tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı.

YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 YÖKDİL takvimiyle birlikte yılın ikinci YÖKDİL sınavı için başvuru takvimi belli oldu.

Buna göre; 2025-YÖKDİL/2 başvuruları 11-18 Haziran 2025 tarihleri arasında alınacak.

YÖKDİL/2 SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL 2 sınavı ise 27 Temmuz 2025 tarihinde organize edilecek. Sınavın sonuçları ise 15 Ağustos tarihinde duyurulacak

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