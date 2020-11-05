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Yunus Emre Kar Futbol Kariyerini Anlattı

Hekimoğlu Trabzon’da forma giyen Yunus Emre Kar, futbol kariyeri hakkında bilgiler verdi. Genç yaşına rağmen başarılı işlere imza atan futbolcu, taraftarlar tarafından merak edilen yaşantısını anlattı. Kar, “Futbol benim için bir meslekten çok daha fazlası. Bir tutku. Bugünlere gelebilmek için çok ter döktüm” ifadelerini kullandı.

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Yunus Emre Kar

Yunus Emre Kar

“Takımımı TFF 1. Lige Çıkarmak İçin Elimizden Geleni Yapacağız”

Yunus Emre Kar, transfer olduğu Hekimoğlu Trabzon FK’da ter dökmeye başladı. Halı sahada fırtınalar yaratan gen futbolcu, başarılı kariyerini anlattı. Kar, “Futbola 2010 yılında Kızılpınar Spor’da başladım. Ardından iki sene sonra Çerkezköy Spora transfer oldum. Ondan sonra ise Bucaspor serüveni başladı. 2017 yılından itibaren profesyonel futbolcu olarak sahalarda ter döküyorum” dedi. 2020’nin Eylül ayında Hekimoğlu Trabzon’a transfer olan genç oyuncu, “Şu an TFF 2. ligde olan takımımızı 1. lige taşımak için elimden geleni yapacağım” dedi.

“Taraftarların Sevgisi Çok Önemli”

“Taraftarlarla aramda çok güzel bir enerji var” diyen Kar, “Bir futbolcu için taraftarların sevgisini kazanmak çok önemlidir. Çünkü oyuncular değişir, ama taraftarlar hep aynıdır. Onların sevgisine layık olabilmek için çok çalışıyorum” şeklinde konuştu. Transfer olduğu günden beri taraftarların kendisini büyük bir ilgiyle karşıladığını söyleyen Kar, “Bu beni çok motive etti. Hekimoğlu Trabzon taraftarları gerçekten takımlarına tutkuyla bağlı. Biz sadece sahada ter döktüğümüz 90 dakikada değil, tüm çalışmalarımızla onlara layık olmak zorundayız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Kar Kimdir?

23 Mart 1998 yılında Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde dünyaya gelen Yunus Emre Kar, şu an 22 yaşındadır. Futbola 2010 yılında başlayan sporcunun ilk takımı Kızılpınar Spor’dur. Ardından Çerkezköy Spor ve Bucaspor formaları ile yeşil sahada boy gösteren kaleci, şu an Hekimoğlu Trabzon FK ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.

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