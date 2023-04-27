Seçmen kağıtları seçimlere sayılı günler kala gündeme gelen konulardan birisi oldu. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek seçimler 20 günden kısa bir süre kaldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimlerde yaklaşık 64 milyon kişinin oy kullanacağını açıkladı. Seçmen kağıtları da seçimlerde nerede ve hangi sandıkta oy kullanılacağını gösteren önemli belgelerden birisi olarak biliniyor. Seçmen kağıtları muhtarlıklara geldi. Seçmen kayıt bilgisi e-Devlet üzerinden de sorgulanabiliyor.