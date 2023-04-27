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Yurt dışı seçmenler için gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı

Türkiye’de 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı seçmenler gümrük kapılarında oy kullanma işlemi başladı.

10:04 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Seçim

Seçim

Cumhurbaşkanlığı ve 28’nci dönem Milletvekili genel seçimleri için yurt dışından kayıtlı Türk seçmenler için gümrük kapılarında oy verme işlemleri 08.00’de başladı. Kırklareli’nin Dereköy Sınır Kapısında da İl Seçim Kurulu görevlileri sabahın erken saatlerinde hazırlıklarını tamamladı.

YURT DIŞI SEÇMENLERİN OY KULLANMA İŞLEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Seçmenler tatil günleri de dahil 24 saat oy kullanabilecek.Öte yandan, gümrük kapılarında oy verme ise 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00’de bitecek.

HAVALİMANLARINDA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının oy kullanacağı noktalardan biri olan İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemlerinin başlamasına saatler kala son hazırlıklar tamamlandı.

Seçim sandıkları masalara yerleştirilirken, o kullanılacak kabinlere ise bilgilendirme afişleri asıldı.Ankara Esenboğa Havalimanı'nda hazırlıkların ardından oy verme işlemi gerçekleştirildi.



#seçim
#2023 cumhurbaşkanı seçimi
#cumhurbaşkanlığı seçimi
#yurtdışı seçmen
#oy verme
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