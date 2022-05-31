Zilkade ayı ne zaman? Şevval ayından sonra, Zihhicce ayından önce gelen Zilkade ayının ne zaman olduğu oldukça merak ediliyor ve araştırılıyor. Haram aylardan olduğu için “zü’l-ka‘deti’l-harâm” şeklinde de anılır.11. aya tekabul eden Zilkade ayının önemi nedir? Zilkade 2022 ayı ne zaman? İşte detaylar...

Abone Ol