Ziraat Bankası müşteri memnuniyeti için farklı pek çok kredi kampanyası düzenlemeye devam ederken şimdi de 250 bin TL kredi imkanı sunulacak ve bu krediden çiftçiler yararlanacak.

Ziraat Bankası 250 bin TL krediden kimlere yararlanacak?

Ziraat Bankası’nın sunacağı söylenen bu kredi paketi, hali hazırda çiftçi olanları ilgilendirdiği gibi, köye dönecek olan kişileri de yakından ilgilendirmekte. Bu krediden faydalanabilmek için koşulan şartlardan birisi de kişinin köyde yaşamak zorunda olması. Bir diğer adıyla “köye dönüş kredisi” olarak isimlendirilen kredi ile insanlar köylerine dönmeye teşvik ediliyor. Bu kredi paketinin hayata geçirilmesi ile hedeflenenlerden birisi de tarım ve hayvancılığın biraz daha gelişebilmesi.

Ziraat Bankası’nın internet sitesinde kredi desteğine ilişkin şu ifadelere yer verildi: Tarımsal üretim yapan müşterilerimizin, tarımsal üretim ve tarımsal üretim dışındaki kısa, orta ve uzun vade gerektiren ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çiftçilerimize 250.000 TL’ye kadar sunulan kredimizdir.

Ziraat Bankası 250 bin TL kredi desteği özellikleri

36 aya kadar vade imkanı bulunmaktadır.

Gelir elde etme dönemlerine uygun 3/6/12 ayda bir ödemeli olarak kullandırılabilmektedir."

Ziraat Bankası Kredi İçin Aranan Şartlar Neler?

Faizsiz bir şekilde sunulacak olan kredi imkanı için, belli başlı şartlar aranıyor. Bu şartları şu şekilde sıralamak mümkün:

Yaşı 18 ve üstünde olmak

Hayvancılık yapıyor olmak ya da önceden yapmış olmak

Köyde ikamet ediyor olmak

Hayvancılık yapabilecek ekipmanlara sahip olmak

Bakılacak hayvanlar için barınma temin edebilecek şartlara sahip olmak.



