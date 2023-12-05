"Ziraat Bankası personel alımı yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ziraat Bankası personel alım sonuçları açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ziraat Bankası personel alımı başvuruları 24 Ekim 2023 – 10 Kasım 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Başvurusu kabul edilen adaylar, ilan edilen merkezlerde 03 Aralık 2023 Pazar günü sınava katılım sağladı. Sınav sürecinin ayrıntılarına "işe alım" ilanlarında yer verilmişti. Peki, Ziraat Bankası personel alımı yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ziraat Bankası personel alım sonuçları açıklandı mı?

KİMLER BAŞARILI OLACAK?





Yazılı sınavda, sınav bölümlerinin her biri baraj niteliğinde olup, başarı tespitinde bulunulması için; sorulan soruların 1. bölümden en az %50’sinin(en az 25 doğru), 2. bölümden en az %50’sinin(en az

20 doğru) ve 3. bölümden en az %50’sinin(en az 25 doğru) doğru olarak cevaplandırılması ve 60 ve üstü puan alınması gerekmektedir.





SINAV SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?





Sınav sonuçları İstanbul Üniversitesi’nin https://ziraatbankisealim.istanbul.edu.tr/ internet adresi

üzerinden ilan edilecek. Sınav itiraz tarihi dikkate alındığında personel alımı sınav sonuçlarının aralık ayı ortasına kadar duyurulması bekleniyor.



