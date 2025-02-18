Kuzey yönlü rüzgârlarla birlikte sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşmesi beklenirken, özellikle Çarşamba günü itibarıyla hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Yetkililer, Zonguldak ve çevresinde kuvvetli kar yağışlarının görülebileceğini belirterek, vatandaşları kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaya çağırdı. Soğuk hava dalgasının bir hafta boyunca etkili olması bekleniyor.

ZONGULDAK VALİLİĞİ METEOROLOJİK UYARIYI PAYLAŞTI

Zonguldak Valiliği sosyal medya hesabından Meteorolojik uyarıyı paylaştı.

ZONGULDAK'TA YARIN 19 ŞUBAT OKULLAR TATİL Mİ?

Zonguldak'ta yarın (19 Şubat Çarşamba günü) için henüz kar tatili açıklaması yapılmadı. Konuyla ilgili resmi kaynaklar takip edilebilir.

ZONGULDAK'TA HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak ve Bartın açıklarında fırtına beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamaya göre, 19 Şubat Çarşamba günü sabahın erken saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 50-75 km/saat hızla eseceği tahmin ediliyor.







