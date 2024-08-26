Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Solaklar Köyü mevkiinde orman yangını çıktı. 2 ilden destek talep edildi. Bir mahallede tahliye işlemlerine başlandı.
Dumanları fark eden yurttaşlar durumu bildirmesi üzerine olay yerine 6 adet arazöz, 1 ilk müdahale ve 2 iş makinesi sevk edildi.
Zonguldak orman yangını için Ankara ve Bursa'dan yardım talep edildi
Çoğunluğu çam ağaçlarından oluşan ormandaki yangını söndürme çalışmaları sürerken Ankara ve Bursa illerinden iki helikopter talep edildi.
Devrek Karagülmezler Mahallesinde tahliyeler başladı
Devrek Belediyesi olumsuzluğa karşı Karagülmezler Mahallesinde tahliye işlemlerine başladı.