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Zonguldak’ta orman yangını çıktı: İki ilden destek talep edildi

Zonguldak'ın Devrek ilçesine bağlı Solaklar köyü mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Devrek Belediyesi olumsuzluğa karşı Karagülmezler Mahallesinde tahliye işlemlerine başladı.

15:12 - 26/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:12 - 26/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Zonguldak orman yangını
Zonguldak orman yangını

Zonguldak’ın Devrek ilçesine bağlı Solaklar Köyü mevkiinde orman yangını çıktı. 2 ilden destek talep edildi. Bir mahallede tahliye işlemlerine başlandı.

Dumanları fark eden yurttaşlar durumu bildirmesi üzerine olay yerine 6 adet arazöz, 1 ilk müdahale ve 2 iş makinesi sevk edildi.

Zonguldak orman yangını için Ankara ve Bursa'dan yardım talep edildi

Çoğunluğu çam ağaçlarından oluşan ormandaki yangını söndürme çalışmaları sürerken Ankara ve Bursa illerinden iki helikopter talep edildi.

Devrek Karagülmezler Mahallesinde tahliyeler başladı

Devrek Belediyesi olumsuzluğa karşı Karagülmezler Mahallesinde tahliye işlemlerine başladı.

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#orman yangını
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