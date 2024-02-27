"107. dönem EGM özel güvenlik sınavı soruları ve cevapları ne zaman? A, B soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖGG soru kitapçığı ve cevap anahtarı adayların gündeminde yer alıyor. 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı, 24 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirildi. Peki 107. dönem EGM özel güvenlik sınavı soruları ve cevapları ne zaman? A, B soru kitapçığı ve cevap anahtarı...
107. DÖNEM ÖGG SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Özel güvenlik sınavı 24 Şubat tarihinde gerçekleştirildi.
EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarının 27 Şubat 2024 Salı günü erişime açılması planlanıyor.
Sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.
ÖGG SINAVI A VE B SORU KİTAPÇIĞI İLE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.