Özgün

107. dönem EGM özel güvenlik sınavı soruları ve cevapları ne zaman? A, B soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

"107. dönem EGM özel güvenlik sınavı soruları ve cevapları ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) A,B soru kitapçığı ve cevap anahtarı için gelecek açıklamaya odaklanıldı. 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi Sınavı, 24 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirildi. mniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen sınavın soruları ve cevapları, adaylar tarafından mercek altına alındı. Peki 107. dönem EGM özel güvenlik sınavı soruları ve cevapları ne zaman? A, B soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

14:03 - 27/02/2024 Salı
Yeni Şafak
ÖGG sınav soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
ÖGG sınav soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

"107. dönem EGM özel güvenlik sınavı soruları ve cevapları ne zaman? A, B soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖGG soru kitapçığı ve cevap anahtarı adayların gündeminde yer alıyor. 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı, 24 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirildi. Peki 107. dönem EGM özel güvenlik sınavı soruları ve cevapları ne zaman? A, B soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

107. DÖNEM ÖGG SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Özel güvenlik sınavı 24 Şubat tarihinde gerçekleştirildi.


EGM tarafından paylaşılan kılavuza göre ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarının 27 Şubat 2024 Salı günü erişime açılması planlanıyor.


Sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinde ilan edilecek.

ÖGG SINAVI A VE B SORU KİTAPÇIĞI İLE CEVAP ANAHTARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

Özel güvenlik sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek.

#ögg sınavı
#ÖGG
#ÖGG sınav sonuçları
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Erzurum Ramazan imsakiyesi 2024 imsak, sahur vakti, iftar, akşam ezan saati