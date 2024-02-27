"107. dönem EGM özel güvenlik sınavı soruları ve cevapları ne zaman? A, B soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖGG soru kitapçığı ve cevap anahtarı adayların gündeminde yer alıyor. 107. Temel Eğitim ve 83. Yenileme Eğitimi sınavı, 24 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirildi. Peki 107. dönem EGM özel güvenlik sınavı soruları ve cevapları ne zaman? A, B soru kitapçığı ve cevap anahtarı...