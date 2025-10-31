117. Dönem ÖGG sınav sonuçları 2025: ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM sorgulama ekranı açılıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 117. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Türkiye genelinde binlerce adayın katılım sağladığı sınavın değerlendirme süreci tamamlanmak üzere. Adaylar, EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından erişime açılacak sonuç sorgulama ekranı üzerinden puanlarını görüntüleyebilecek. Sınavı başarıyla geçen adaylar, özel güvenlik sertifikalarını almaya hak kazanacak.





Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları ne zaman açıklanacak?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 117. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı sonrası gözler sonuç tarihine çevrildi. 19 Ekim 2025 tarihinde yapılan sınava katılan binlerce aday, EGM ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı üzerinden puanlarını öğrenmek için bekleyişini sürdürüyor.

Sonuçların, 7 Kasım 2025 Cuma günü erişime açılması bekleniyor.





EGM 117. Dönem ÖGG sonuçları nereden öğrenilecek?

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yürütülen sınav sonuçları, her dönem olduğu gibi bu yıl da www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinden duyurulacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu bilgilerini girerek sonuç ekranına ulaşabilecek. Sorgulama ekranının aktif hale gelmesiyle birlikte adaylar; Yazılı sınav puanlarını, Uygulamalı (silah) sınav sonuçlarını, başarı durumlarını detaylı biçimde görüntüleyebilecek.





ÖGG sınav değerlendirmesi nasıl yapılıyor?

Dönem ÖGG sınavında adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru yöneltildi. Her doğru cevap 1 puan olarak değerlendirilirken, yanlış cevaplar doğruyu götürmüyor. Silahlı sınav türüne katılan adayların başarılı sayılabilmesi için;

Yazılı silah bilgisi + uygulamalı sınav toplam puanının en az 50,

Genel ortalama puanının ise 60 ve üzeri olması gerekiyor.

Başarısız olan adayların sonuçları “silahsız” statüsünde değerlendirilecek.





Sonuçlara itiraz süreci

EGM tarafından yayımlanan kılavuza göre adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından 10–12 Kasım 2025 tarihleri arasında itiraz başvurusunda bulunabilecek. İtirazlar, belirlenen süre içinde dilekçe ve banka dekontuyla birlikte yapılacak.

ÖGG 117. Dönem Takvimi

Sınav tarihi: 19 Ekim 2025

Sonuçların açıklanması: 7 Kasım 2025

İtiraz tarihleri: 10-12 Kasım 2025

Sonuç erişim adresi: www.egm.gov.tr/ozelguvenlik





Sıradaki dönem ne zaman?