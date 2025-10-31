117. Dönem ÖGG sınav sonuçları 2025: ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EGM sorgulama ekranı açılıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 117. Dönem ÖGG sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Özel güvenlik görevlisi adayları, yazılı ve uygulamalı sınav puanlarını öğrenebilmek için EGM’nin resmî internet sitesinde açılacak sonuç sorgulama ekranını takip ediyor. Sınav değerlendirmeleri tamamlandığında, adaylar T.C. kimlik numaralarıyla sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecek. Peki ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 117. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavının ardından gözler sonuç açıklamasına çevrildi. Türkiye genelinde binlerce adayın katılım sağladığı sınavın değerlendirme süreci tamamlanmak üzere. Adaylar, EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından erişime açılacak sonuç sorgulama ekranı üzerinden puanlarını görüntüleyebilecek. Sınavı başarıyla geçen adaylar, özel güvenlik sertifikalarını almaya hak kazanacak.
Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sonuçların, 7 Kasım 2025 Cuma günü erişime açılması bekleniyor.
EGM 117. Dönem ÖGG sonuçları nereden öğrenilecek?
Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yürütülen sınav sonuçları, her dönem olduğu gibi bu yıl da www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresi üzerinden duyurulacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu bilgilerini girerek sonuç ekranına ulaşabilecek. Sorgulama ekranının aktif hale gelmesiyle birlikte adaylar; Yazılı sınav puanlarını, Uygulamalı (silah) sınav sonuçlarını, başarı durumlarını detaylı biçimde görüntüleyebilecek.
ÖGG sınav değerlendirmesi nasıl yapılıyor?
Dönem ÖGG sınavında adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru yöneltildi. Her doğru cevap 1 puan olarak değerlendirilirken, yanlış cevaplar doğruyu götürmüyor. Silahlı sınav türüne katılan adayların başarılı sayılabilmesi için;
Yazılı silah bilgisi + uygulamalı sınav toplam puanının en az 50,
Genel ortalama puanının ise 60 ve üzeri olması gerekiyor.
Başarısız olan adayların sonuçları “silahsız” statüsünde değerlendirilecek.
Sonuçlara itiraz süreci
EGM tarafından yayımlanan kılavuza göre adaylar, sonuçların açıklanmasının ardından 10–12 Kasım 2025 tarihleri arasında itiraz başvurusunda bulunabilecek. İtirazlar, belirlenen süre içinde dilekçe ve banka dekontuyla birlikte yapılacak.
Sınav tarihi: 19 Ekim 2025
Sonuçların açıklanması: 7 Kasım 2025
İtiraz tarihleri: 10-12 Kasım 2025
Sonuç erişim adresi: www.egm.gov.tr/ozelguvenlik
Sıradaki dönem ne zaman?
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2025 sınav takvimine göre 118. Dönem ÖGG sınavı Aralık ayında yapılacak. Yeni dönem başvuruları ve sınav kılavuzu ise EGM Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından duyurulacak.