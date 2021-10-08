140 puan alanlar için YKS 3. tercihleri ne zaman yapılacak?

Ek yerleştirme süreci ÖSYM tarafından yürütülüyor. 140 puan alan adaylar 3. ek yerleştirmelerin ne zaman başlayacağını sorguluyor. Peki, YKS 3. tercihler ne zaman başlıyor?

YKS 2. EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, resmi Twitter hesabından YKS 2. ek yerleştirme ile ilgili açıklamada bulundu. Aygün paylaşımında "2021-YKS sonucuna göre TYT sınav puanı [140,150) aralığında olan adaylar ile AYT/YDT sınav puanı [170,180) aralığında olan adayların OBP’leri eklenmiş yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılmıştır.

Ek yerleştirme sonucuna göre yerleşen adayların üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra, üniversitelere yerleşip kayıt yaptırmayan aday sayıları toplanarak boş kontenjanlar belirlenecek ve İkinci Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.

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İkinci Ek Yerleştirme için merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı [140,150) aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı [170,180) aralığında olan adaylar tercih yapabilecekler." dedi.

2021 YKS 2. ek yerleştirmeye ilişkin net bir tarih henüz duyurulmadı.