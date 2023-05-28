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2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçim İlk Sonuçları Yasak Bitince Burada!

28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için 81 ilde ve 973 ilçede kurulan sandıklarda oy verme işlemi bugün 08:00'da başladı. Yaklaşık 61 milyon seçmen 191 bin 884 sandıkta oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) açıklamasına göre oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erecek. Seçim yasaklarının sona ermesiyle de seçim sonuçları belirlenmeye başlayacak. 2. tır seçim sonuçları yenisafak.com'da yayınlanacak. Peki, 2. tur seçim sonuçları canlı olarak ne zaman açıklanacak?

16:30 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Seçim sonuçları

Seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı 2. tur seçimleri YSK (Yüksek Seçim Kurulu) takvimi doğrultusunda 28 Mayıs Pazar günü yapılıyor. 81 ilde kurulan sandıklarda oy verme işlemi tamamlandıktan sonra oy sayımı başlayacak.

2.TUR SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye, 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi için bugün sandık başında. 14 Mayıs'ta adaylardan birinin yüzde 50 ve üzeri oy almaması sonucunda seçim ikinci tura kalmıştı. En çok oyu alan Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu için Cumhurbaşkanlığı seçiminde oylar bugün atılıyor. İkinci turda rakibinden daha fazla oy alan isim 13. Cumhurbaşkanı olacak. 2.tur seçim 2023 sonuçları YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra seçim sonuçları canlı olarak yenisafak.com'da olacak.

OY VERME SAATLERİ

İlk turdaki oy verme saatleri ikinci turda da geçerli olacak. 28 Mayıs'ta tüm yurtta oy verme saatleri sabah saat 08.00 akşam 17.00 olarak uygulanacak.

SEÇİM SONUÇLARINI CANLI İZLE

VATANDAŞLAR OY SAYIMINI İZLEYEBİLİR Mİ?

Geçmiş seçimde YSK'nın yayımladığı bilgilere göre;

"Oy verme süresinin bitimini takiben kullanılan oyların sayım ve döküm işlemleri açık olarak yapılır. Oy verme yerinde bulunan siyasi parti ve bağımsız adayların müşahitleri ile o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler sandık kurulunun işlerini aksatmayacak şekilde sayım ve döküm işlemlerini izleyebilirler."

2.TUR OY SAYIMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Pazar günü oy verme işlemleri sabah saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanacak. Oy verme süresi bittikten sonra oyların sayım ve döküm işlemleri müşahitler huzurunda seçim görevlileri tarafından yapılacak.

2. tur oy sayımı sandıklar kapandıktan sonra yani saat 17.00’dan itibaren yapılabilecek. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayın yasağı kaldırıldıktan sonra oy verileri girilmeye başlanacak.

14 MAYIS'TA CUMHURBAŞKANI ADAYLARI NE KADAR OY ALDI?

Toplamda 55 milyon 833 bin 175 oy kullanıldı. Bu oyların 1 milyon 37 bin 101 tanesi geçersiz sayıldı.

Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan toplamda 27 milyon 133 bin 837 kişiden oy alarak yüzde 49.52 oy aldı.

Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu toplamda 24 milyon 594 bin 932 kişiden oy alarak yüzde 44.88 oy aldı.

Memleket Partisi adayı Muharrem İnce toplamda 236 bin 97 kişiden oy alarak yüzde 0.43 oy aldı.

Ata İttifakı adayı Sinan Oğan toplamda 2 milyon 831 bin 208 kişiden oy alarak yüzde 5.17 oy aldı.


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28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi kim kazandı, Erdoğan ne kadar oy aldı?