28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 08.00 itibarıyla başladı. Vatandaşlar, seçmen kaydına göre sandıklara giderek oy kullanmaya devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, ikinci tur seçimi ile ilgili açıklamada bulundu. Yener, şu ana kadar seçimlerde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını paylaştı. Yayın yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak? Yener, seçim sonuçları ile ilgili yayın yasağının ne zaman kalkacağına ilişkin de açıklama yaptı.