"2000 sonrası emekliye intibak zammı verilecek mi? Torba yasada intibak düzenlemesi olacak mı, var mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli maaşlarına yapılan zam ve Ocak ayının gelmesinin ardından intibak düzenlemesi için yeni gelişmelerin olup olmadığı merak ediliyor. Peki 2000 sonrasına intibak düzenlemesi gelecek mi? Torba yasada intibak düzenlemesi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı basın ve medya kuruluşlarında yer alan "Tüm emeklilerin maaşları değişiyor" başlıklı haberde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni bir intibak düzenlemesine gidileceğiyle ilgili ifadelerine yer verildiği belirtildi.

Bakan Işıkhan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmeleri sırasında, emekli aylıklarına uygulanan normal artışlara ilave olarak bugüne kadar emekli aylık miktarlarında yapılan iyileştirmelere yönelik yasal düzenlemelere değindiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: