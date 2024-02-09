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2000 sonrasına intibak düzenlemesi gelecek mi? Torba yasada intibak düzenlemesi...

"2000 sonrasına intibak düzenlemesi gelecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İntibak düzenlemesi için atılacak adımlar milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Düzenleme için henüz gelişme yaşanmazken, talep yeniden gündeme geldi. Peki 2000 sonrası emekliye intibak zammı verilecek mi? Torba yasada intibak düzenlemesi olacak mı, var mı?

15:41 - 9/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
2000 sonrasına erken emeklilik gelecek mi?
2000 sonrasına erken emeklilik gelecek mi?

"2000 sonrası emekliye intibak zammı verilecek mi? Torba yasada intibak düzenlemesi olacak mı, var mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli maaşlarına yapılan zam ve Ocak ayının gelmesinin ardından intibak düzenlemesi için yeni gelişmelerin olup olmadığı merak ediliyor. Peki 2000 sonrasına intibak düzenlemesi gelecek mi? Torba yasada intibak düzenlemesi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı basın ve medya kuruluşlarında yer alan "Tüm emeklilerin maaşları değişiyor" başlıklı haberde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni bir intibak düzenlemesine gidileceğiyle ilgili ifadelerine yer verildiği belirtildi.

Bakan Işıkhan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki bütçe görüşmeleri sırasında, emekli aylıklarına uygulanan normal artışlara ilave olarak bugüne kadar emekli aylık miktarlarında yapılan iyileştirmelere yönelik yasal düzenlemelere değindiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konuşmada 2000 yılından önce emekli olanların aylıklarına intibak düzenlemesi yapılarak iyileştirme sağlandığı belirtilmiş olup, yeni bir intibak düzenlemesine gidileceği hususuna yer verilmemiştir. Dolayısıyla, söz konusu haberde konuya ilişkin çalışma yapıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

#İntibak düzenlemesi
#emekli maaşı
#2000 sonrasına emeklilik
1 saat önce
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