2018 KPSS ortaöğretim sınav yeri belli oldu mu?

Binlerce kişinin gireceği Kamu Personeli Seçme Sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 7 Ekim pazar günü düzenlenecek. Geçtiğimiz sınavlarda olduğu gibi bu memurluk sınavında da 15 dakika kuralı uygulanacak. KPSS ortaöğretim sınavında adaylara 120 soru sorulacak ve 120 dakika verilecek.

Peki 07 Ekim 2018 tarihinde yapılacak olan KPSS lise sınavı giriş yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak? Konuyla ilgili araştırmalara devam eden adaylar gözünü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalara çevirdi.

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2018-KPSS başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir.

ORTAÖĞRETİM KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ortaöğretim ve Lise mezunlarının girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları 8 Kasım 2018 günü açıklanacak. Adaylar sonuçlara ‘2018 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi' ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilecek. Sonuçlar posta yoluyla iletilmeyecek ve sadece ÖSYM'nin resmi sitesinden öğrenilebilecek.

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER!

- 2018 KPSS sınava giriş belgesi,

-Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport,

- Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.

ALES giriş belgeleri erişime açıldı ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 30 Eylül 2018'deki 2018-ALES/2 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

E-Okul velileri büyük bir dertten kurtarıyor E-Okul Veli Bilgilendirme sistemi, MEB tarafından 2007 yılında hizmete açıldı. Öğrencilerin ve velilerin işlemlerin okullarıyla alakalı tüm işlemlere erişim imkanı sağlayan E-Okul Veli Bilgilendirme sistemi, özellikle velilerin öğrencileri takip edebilmesine büyük kolaylıklar sağlıyor. Bütün devlet ve özel ilköğretim okulları, bütün devlet ve özel orta öğretim okulları ve özell okulları E-Okul Veli Bilgilendirme sistemi takip etmek mümkün hale geldi.E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?MEB tarafından 2007 yılında hizmete açılan E-Okul Veli Bilgilendirme sistemine giriş yapabilmek için öncelikle https://eokulyd.meb.gov.tr adresine giriş yapmanız gerekiyor. Ardından sağ tarafta yer alan “VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ” yazan yerin altındaki “Resimdeki Rakamlar”, “Öğrenci T.C. Kimlik Numarası” ve “Öğrenci Okul Numarası” yazan yeri eksiksizce doldurarak girişe tıklamanız gerekiyor.İkinci aşamada açılan sayfada ise size sorulan öğrencinin kimlik ve eğitim bilgilerini doldurmanız gerekiyor. Söz konusu boşlukların eksiksizce doldurulmasının ardından sisteme girişi sağlayabiliyorsunuz.E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNDEN NELERE ULAŞILABİLİR?E-Okul Veli Bilgilendirme sistemine giren veli, öğrencinin tüm durumu hakkında fazlasıyla detaylı bilgiye ulaşabiliyor. işte E-Okul Veli Bilgilendirme sisteminden ulaşabilecekleriniz:Devamsızlık, Not Bilgisi, Öğrencinin Yazılı ve Sözlü Sınav Sonuçları, Performans Ödevi Sonuçları, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Yıl Sonu Notları, Davranış Notları, Diploma notu, Nakil Durumu, Pansiyon Zaman Çizelgesi, Pansiyon yemek Menüsü, Pansiyon Devamsızlık Bilgisi, Pansiyon İzin Bilgileri gibi birçok bilgiye ulaşmak mümkün.Ayrıca veli E-Okul Veli Bilgilendirme sisteminde yayınlan duyurular ile toplantı saatleri ve görüşmeler gibi birçok bilgiye ulaşmakta mümkün.E-Okul Veli Bilgilendirme sistemine buradan ulaşabilirsinizUYGULAMA NASIL İNDİRİLİR?E-Okul Veli Bilgilendirme sistemine WEB haricinde telefondan ulaşmakta mümkün. Veliler için her yerden anlık olarak öğrencilerin bilgilerine ulaşabilmesini sağlayan MEB E-OKUL VBS uygulamasını, hem Android hemde iOS kullanıcıları telefonlarına kurabiliyor.E-Okul Veli Bilgilendirme sistemi uygulamasına ücretsiz sahip olmak isteyen Android kullanıcıları buradan, iOS kullanıcıları ise burandan kolayca indirebilir.E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ ŞİFRESİ NASIL ALINIR? NASIL DEĞİŞTİRİLİR?E-Okul Veli Bilgilendirme sistemine giriş yapabilmek, okul yönetimine başvurarak giriş şifrelerini almanız gerekiyor. Sisteme girişinizi sağlayacak şifreler ne yazık ki başka herhangi bir yolla alınamıyor. Ayrıca giriş şifresini unutmanız dahilinde yeniden okul yönetimine baş vurarak şifrenizi yeniden edinmeniz gerekiyor.

e-Okul 2018 VBS giriş ekranı E-Okul girişi yaparak sınav sonuçları, karne notları, devamsızlık, ders programı gibi bilgilerini sorgulamak isteyen öğrencilerin merak ettiği bilgiler erişime açıldı.2018 yılında öğrenciler okulla ilgili tüm gelişmeleri e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden takip edebiliyor. Yeni dönemle ilgili merak ettiğiniz ders programı, okuldaki değişiklikler gibi konuları öğrenmek için öğrencilerin tek yapması gereken ise e-Okul VBS girişi yapmak.İşte e-Okul öğrenci, öğretmen ve yönetim giriş ekranı hakkında detaylar...e-Okul giriş nasıl yapılır?e-Okul giriş işlemi için ilk olarak resmi internet sitesi olan "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine girilmeli.Sisteme giriş yapabilmek için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmelidir.Girişi butonuna bastığımızda E-Okul veli bilgilendirme sistemine girmiş olacağız.Sağ kısımda bulunan "Öğrenci T.C. Kimlik Numarası" ve "Öğrenci Okul Numarası" bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde girildikten sonra ikinci aşama ekrana gelecek.e-Okul girişi için tıklayınıze-Okul ile hangi sorgulamalar yapılır?Not bilgisi: Sınav sonuçları, öğretmenler tarafından sisteme yüklendikten sonra kontrol edilebilir.Devamsızlık bilgisi: Öğrencinin hangi günlerde okula gitmediği güncel olarak görülebilir.Haftalık ders programı: Hangi günlerde hangi derslerin olduğu görülebilir.Şube not ortalaması: Sınav sonucunda şubenin not ortalaması ile öğrencinin notu karşılaştırılarak, sınıf içerisindeki genel durumu kontrol edilebilir.Bu bilgiler dışında; diploma puanı, dönem sonunda alınan belgeler, okunan kitaplar, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon izin bilgisi, pansiyon yemek menüsü ve pansiyon zaman çizelgesine de E-Okul VBS üzerinden ulaşılabilir.e-Okul şifresi nasıl değiştirilir?e-Okul şifre almak işlemleri de bir kaç adımdan oluşmaktadır. Aşağıdaki adımları izleyerek e-Okul şifresi edinebilir ve sisteme giriş yapabilirsiniz.e-Okul veli bilgilendirme sistemine şu şekilde giriş yapabilirsiniz:Başlangıç olarak, e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapınız. Daha sonra karşınıza bir ekran gelecektir ve burada, 'Öğrenci T.C Kimlik No', 'Öğrenci Okul No' ve 'Resimdeki Rakamlar' şeklinde sıralanan bölümler bulunmaktadır.Ardından, tüm bu alanları doldurduktan sonra en alt bölümde yer alan 'Giriş' seçeneğine tıkayınız.Okulların ilk günü İstanbul'da trafik durumuVideo: Öğretmen dediğin böyle olur!