2019-2020 Ankara Yurt Fiyatları Ne Kadar?

Devlet yurtlarına yerleşmeyen ya da bu yurtlarda konaklamayı tercih etmeyen öğrenciler ise özel yurtlarda konaklamayı seçiyor. Ankara’daki özel yurtlar farklı fiyat aralıklarında ve farklı konumlarda öğrencilerine hizmet veriyor. Genel olarak fiyatlar 600 TL ve 1.250 TL arasında değişiyor. Tek kişilik konaklama seçenekleri bulunan yurtların fiyatları ise, kalabalık odalara kıyasla oldukça yüksek. Genellikle 5-6 öğrencinin konakladığı yurt odalarında fiyatlar aylık 600 TL’den başlıyor. Eyurtlar.com 2019 resmi verilerine göre aileler ve öğrenciler Ankara yurt seçimi yaparken, ulaşımı okula en yakın yurtları tercih ediyor. Okula yakın yurt fiyatları ise, ulaşım avantajları sebebiyle daha yüksek fiyatlarla hizmet veriyor.

Bilgi için => https://www.eyurtlar.com/il/ankara-ozel-yurtlari/7

Ankara Yurt Fiyatları Ne Kadar?

Ankara yurt fiyatları tek kişilikten 6 kişiliğe kadar farklı konaklama seçeneklerine göre değişiyor. Tek kişilik odalar 1.500 TL iken, kalabalık yurt odaları 358 TL’ye kadar düşebiliyor. Bazı Ankara yurtlarında fiyatlara kahvaltı ya da akşam yemeği de dahil olduğu için fiyatlar daha yüksek olabiliyor. Genellikle peşin yurt ödemelerinde yüzde 10’a kadar da indirim yapıldığı için aileler yurt seçiminde erken davranmayı tercih ediyor. Ankara’daki bazı yurtların fiyatları ise:

· Ankara Özel İdeal Öğrenci Yurtları 385 ve 700 TL arasında değişmektedir. Odada kalan öğrenci sayısına göre fiyatları değişiyor.

· Ankara Özel Yalçınkaya Kız Öğrenci Yurdu: tek kişilik odalar için 850 TL ve 5 kişilik odalar için 540 TL talep ediliyor.

· Ankara Göksu Erkek Öğrenci Yurdu: Fiyatları aylık 400 TL ve 800 TL arasında oda seçimine göre değişiyor. Bu fiyatlara akşam yemeği de dahil ediliyor.

· Ankara Baştüzel Erkek Öğrenci Yurdu: Fiyatlar 500 TL ve 800 TL arasında değişmektedir. Bu ödemeler peşin olarak yapıldığında indirim de yapılıyor.

Ankara’da öğrencilerin en çok tercih ettiği yurt konumu ise 2019 verilerine göre Çankaya olarak belirlendi.

Ayrıca İstanbul yurt fiyatları için => https://www.eyurtlar.com/il/istanbul-ozel-yurtlari/40 ziyaret edebilirsiniz.