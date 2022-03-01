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2022 buğday fiyatları ne kadar? Dünya borsasında buğday fiyatları ne kadar?

Rusya'nın Ukrayna'ya açmış olduğu savaş gıda fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son zamanlarda en çok merak edilen buğday fiyatlarını sizler için derledik. 2022 buğday fiyatları ne kadar? Dünya borsasında buğday fiyatları ne kadar oldu? Haberimizin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 buğday fiyatları ne kadar?​ Dünya borsasında buğday fiyatları ne kadar?
2022 buğday fiyatları.

2022 Buğday fiyatları, dünya borasındaki buğdayın ne kadar olduğu merak konusu. Türkiye geçen yıl buğday ithalatının çoğunu Rusya ve Ukrayna'dan karşılamıştı. İki ülkenin de şuanda savaşta olması akıllara olası bir buğday krizinin yaşanabileceğini getiriyor. Rusya ve Ukrayna savaşı yüzünden dünya piyasalarında buğday fiyatları 14 yılın zirvesine çıktı. Hal böyle olunca buğday fiyatlarına bu artışın nasıl yansıyacağı araştırılmaya başlandı.

Buğday fiyatları.
Buğday fiyatları.

Buğday fiyatları ne kadar?

Buğday fiyatları gündemde olan konulardan birisi. Savaş yüzünden vatandaşlar, buğday fiyatlarında ne gibi bir değişikliliğin olacağını merak ediyor. Geçtiğimiz gün 184.000 KG 798.928 TL olan buğday bugün itibariyle 860,00 alış fiyatı ve 860,00 satış fiyatıyla işlem görüyor.

Mısır ve soya fasülyesi de yükseldi

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları gün içerisinde yüzde 8 artarak ton başına 343,6 dolar seviyesine yükseldi.

Mısır vadeli kontratları yüzde 3,7 artarak ton başına 267,7 dolar seviyesine yükseldi. Soya fasulyesi yüzde 2,5 değer kazanarak ton başına 596,7 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Dünya buğday fiyatları artıyor
GÜNDEM
Dünya buğday fiyatları artıyor
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