Engelli maaşı 2022 ne kadar? Engelli maaşı alma şartları neler?

Aralık ayının sonuna yaklaşılması ile 2022 yılı engelli maaşının ne kadar olacağı da merak ediliyor. 2022 engelli maaşı ve engelli maaşı alma şartları hakkında bilgiler...

2022 ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

2021'de engelli aylığı 1.035,63 liraya yükselmişti. 2022'de ise 1552 lira olacak. Bakım maaşı ise 1798'den 2706'ya yükseldi.

ENGELLİ MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

Devlet, yaşlılara, engellilere, hastalara yönelik özel yardımlarda bulunuyor. Yardımlar da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile yürütülüyor. Geliri olmayıp da 65 yaşını doldurmuş olanlardan engellilere, engelli yakını olanlardan evde bakıma kadar birçok kişiye destek veriliyor.

Yüzde 50’den daha düşük engelli olanlara ise evde bakım maaşı ödenmiyor. Bu yardımdan hane içindeki kişi başına düşen ortalama aylık geliri, asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden daha az olan kişiler yararlanabiliyor.

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Yüzde 40 ila 69 arası engeli olanlar ile yüzde 70 ve üzeri engeli olanlara göre destek tutarı değişiyor. 18 yaş üstü engelli kişiler ile bu kişilerin vasi veya vekilleri bu yardımı alabiliyor.

Bu destekten yararlanabilmek için de nafaka almıyor olmak, hiçbir gelire sahip olmamak, sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak gerekiyor. Engelli aylığı alabilmek için hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olmaması da aranan şartlar arasında.