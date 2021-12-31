2022 trafik sigortası ne kadar?

2017 yılından itibaren trafik sigortasında azami fiyat (tavan fiyat) uygulamasına geçildi ve il il, hem araç gruplarına hem de sürücülerin hasar geçmişine göre sigorta primlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlemeye başlamıştı. 2022 trafik sigortası fiyatlarının ne kadar olacağı merak ediliyor.

2022 TRAFİK SİGORTASI NE KADAR?

Her yıl primlerde yapılacak artış oranını Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) belirliyor. SEDDK, 2021 yılında şirketlere aylık yüzde 1, yıllık da yüzde 12 fiyat artış hakkı tanıdı.

2022 trafik sigortası fiyatlaeı henüz netleşmedi. Konuya ilişkin kesin bilgiler geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

TRAFİK SİGORTASI NEDİR?

Zorunlu trafik sigortası, her araç sahibinin yaptırmasının zorunlu olduğu bir araç sigortasıdır. Trafik sigortası, trafikte meydana gelebilecek kaza sonucunda karşı tarafın maddi ve bedensel zararlarının karşılanmasını sağlar.

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TRAFİK SİGORTASI NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Trafik sigortasında primler sürücünün hasar geçmişine göre belirleniyor, çok hasar yapanın sigorta primi yüksek, hasarsız sürücünün ise düşük oluyor. Fiyatlar, ‘hasarsızlık kademesi’ adı altında 7 basamaktan oluşan sisteme göre belirleniyor. 4. kademe, prim artırım ve indirimi içermeyen, ilk kez trafiğe çıkacak olanların kademesi. Hasarsız geçen her yıl, bir kademe artıyor, 5-6 ve 7. kademeye kadar çıkılıyor. Bu kademe çıkışında da sürücülere belirli oranlarda indirim uygulanıyor. Hiç hasarı olmayan sürücüler 7. kademeye kadar çıkıyor ve en yüksek indirimi alıyor. Tüm bu indirimler de 4. basamağa göre belirleniyor. Hasar yapıldığı her yıl için de kademe düşerek, 1. kademeye kadar iniliyor. Eğer bu hasar maddi ise bir kademe iniliyor; yok ölümlü ve yaralanmalı bir kaza ise iki basamak iniliyor.

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TRAFİK SİGORTASI NELERİ KARŞILAR?

Trafik sigortası, kaza durumlarında karşı tarafın veya üçüncü kişilerin hasar masraflarını karşılar. Kazaya sizin aracınız neden olmuş ve ortaya bir zarar çıkmışsa, masraflar sizin trafik sigortası poliçeniz tarafından ödenir. Trafik sigortası ödemesi ise hem bedeni hem maddi hasarları kapsar.

Trafik sigortası, karşı tarafın maddi hasarla sonuçlanan zararlarını karşılar. Aynı zamana kamuya ait mallara vereceğiniz zararlar (elektrik direği, lamba vs.) ve üçüncü kişilere ait mallara vereceğiniz zararlar da (ev, dükkan vs.) sigorta kapsamındadır.

Kaza durumunda maddi hasarların yanı sıra bedeni zararlarda ortaya çıkabilir. Kişilerde meydana gelen yaralanmalar trafik sigortasının teminatı altındadır. Yaralılara yapılacak ilk yardım hizmetleri, muayeneler, tedaviler, ilaçlar gibi masraflar da trafik sigortası tarafından karşılanır.

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Trafik sigortası, kaza sırasında vefat edenlerin defin masraflarını öder. Artı olarak vefat edenlerin eğer bakmakla yükümlü olduğu kişiler var ise bu süreçte destek alamadıkları için onlarında zararlarını karşılanır.

Kazada yaralanan kişilerin kısmi ya da süresiz çalışamaz duruma gelmesi halinde de trafik sigortası devreye girer. Kişinin ekonomik gelirinin kesilmesi ve baktığı kişilerin destekten yoksun kalması durumları güvence altındadır.

Kazada suçlu değilseniz ve buna rağmen karşı taraf sizin haksız olduğunuzu iddia edip dava açıyorsa, trafik sigortası savunma masraflarınızı da karşılar. Mahkeme ve avukatlık ücretleri, poliçeniz tarafından teminat altındadır.