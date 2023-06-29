Kurban Bayramı tatilinin 6. gününde ‘Bayram tatili ne zaman bitecek sorusu’ tatile giden ve geri dönüş planları yapan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 9 günlük bayram tatilinde trafik yoğunluğuna kalmamak için bayramın 2. gününden dönüş planları başladı. Peki bayram tatili ne zaman sona erecek? İşte detaylar.

9 GÜNLÜK KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTECEK?

26 Haziran ve 27 Haziran günlerinin de idari izin kapsamına alınmasıyla bayram tatili toplam 9 gün oldu. Bu kapsamda Kurban Bayramı tatili 2 Temmuz Pazar günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

2023 Kurban Bayramı 1. gün ise 28 Haziran Çarşamba günü başladı. Dört gün sürecek olan bayram 1 Temmuz Cumartesi günü sona eriyor.

Kurban Bayramı 1. Günü: 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Günü: 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3. Günü: 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Günü: 1 Temmuz Cumartesi

YOLCUNUN KURBAN KESMESİ GEREKİR Mİ?

Yolcu (seferi), kurban kesmekle mükellef değildir (el-Fetava’l-Hindiyye, V, 576). Ancak kesmesi halinde sevabını kazanır. Kişi, kurbanını ikamet ettiği yerde kesebileceği gibi, bayram dolayısıyla veya başka bir sebeple gitmiş olduğu yerde de kesebilir. Seferi olması, kurban kesmesine ve kestiği kurbanın makbul olmasına engel değildir.

Seferi iken kurban kesenler; bayram günleri içinde memleketlerine dönerlerse, yeniden kurban kesmeleri gerekmez. Kurban bayramının başında mukim iken kurban kesmeden bayram günlerinde sefere çıkana da vacip olmaz. Sefer halinde iken kurban kesmeyip de bayram günlerinde memleketlerine dönenlerin kurban kesmeleri gerekir (Kasani, Bedai‘, V, 63). Başta Şafii mezhebi olmak üzere kurbanın sünnet olduğu görüşünde olanlara göre, seferilik durumunda da aynı hüküm geçerlidir (Nevevi, el-Mecmu‘, VIII, 383).







