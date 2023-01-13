Bedelli askerlik kaç para oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emekliler için yeni zam haberini duyurdu ve maaş artış oranının yüzde 30 olarak uygulayacaklarını açıkladı. Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 30 zam yapılmasına yönelik katsayı genelgesi yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesine göre, kıdem tazminatında yeni tavan tutarı ve bedelli askerlik ücreti resmi olarak belli oldu.

2023 bedelli askerlik ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesine göre bedelli askerlik ücreti de ocak-temmuz dönemi için 104 bin 84 liraya olarak belirlendi. Buna göre; 2023 yılı için bedelli askerlik ücreti ocak ve temmuz aylarını kapsayan dönemde 104 bin 84 lira olacak. Bedelli askerlik ücreti geçtiğimiz yılın temmuz-aralık dönemi için 80 bin 64 liraydı.

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Bedelli askerlik başvuru şartları nelerdir?

Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak 'Askerliğe Elverişlidir' kararı verilmiş olmak.

Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.