Kadir gecesi
İslam dünyasında en kutsal günlerden biri olarak kabul edilen ve 1000 aydan hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi ile ilgili araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Kandil gecelerinin ardından Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber gündem olan Kadir Gecesine dair bilgileri bir araya getirdik...
KADİR GECESİ NE ZAMAN 2023?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte Kadir Gecesi'nin bu yıl hangi tarihe denk geldiği belli oldu.
Buna göre; 23 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.
KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?
Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.
- Kur’ân-ı Kerîm okumak
- Tevbe istiğfar etmek
- Salat u selam getirmek
- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak
- Allah’ı çokça zikretmek
- Sadaka vermek
Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:
- Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.
- Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî.)
- Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.
- İlmihalden birkaç sayfa okumalı.
- Az da olsa İslâmiyet’i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.
- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.
- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.
2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi
Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe
Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma
Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi
Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe
Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi
Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba
Aşure günü – 28 Temmuz Cuma
Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı