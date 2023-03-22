İslam dünyasında en kutsal günlerden biri olarak kabul edilen ve 1000 aydan hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi ile ilgili araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Kandil gecelerinin ardından Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber gündem olan Kadir Gecesine dair bilgileri bir araya getirdik...

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2023?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 dini takvimiyle birlikte Kadir Gecesi'nin bu yıl hangi tarihe denk geldiği belli oldu.

Buna göre; 23 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

KADİR GECESİNDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Hak dostları namaz borcu olanların mübârek gecelerde kaza namazı kılmalarını tavsiye etmişlerdir.

- Kur’ân-ı Kerîm okumak

- Tevbe istiğfar etmek

- Salat u selam getirmek

- Hamd etmek ve şükür halinde bulunmak

- Allah’ı çokça zikretmek

- Sadaka vermek

Ramazanın her gecesini Kadir gecesi bilerek hareket edilirse Kadir gecesine rastlanmış olur. Her gün en az şunlar yapılmalı:

- Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.

- Şu duayı okumalı: (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî.)

- Birkaç sayfa Kur'an-ı kerim okumalı.

- İlmihalden birkaç sayfa okumalı.

- Az da olsa İslâmiyet’i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.

- Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.

- Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı – 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü – 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı







