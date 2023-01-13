Özgün OGM 1128 personel alımı ne zaman? 2023 OGM 1128 personel alımı başvuru şartları açıklandı
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OGM 1128 personel alımı ne zaman? 2023 OGM 1128 personel alımı başvuru şartları açıklandı!

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün personel alımı detayları merak kazandı. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 1128 sözleşmeli orman muhafaza memuru alımı yapacağını açıkladı. Personel alımı başvuruları e-Devlet üzerinden tamamlanacak. Personel alımı kılavuzuyla beraber alımın yapılacağı iller, kontenjan listesi de netlik kazandı. Peki OGM 1128 personel alımı ne zaman? İşte 2023 OGM 1128 personel alımı başvuru şartları!

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2023 OGM 1128 ALIMI: Orman Genel Müdürlüğü başvuru şartları neler, ne zaman başvuru yapılacak? Kadro ve tüm detaylar
OGM 1128 personel alımı

Orman Genel Müdürlüğü, 1128 sözleşmeli orman muhafaza memuru alımı yapacağını duyurdu. e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek başvuruların ne zaman başlayacağı ve şartların ne olacağı adayların gündemini meşgul etmeye başladı. OGM personel alımı kılavuzunun paylaşılmasının ardından alım yapılacak iller, kontenjan listesi de açıklık kazanmış oldu. İşte Orman Genel Müdürlüğü, 1128 sözleşmeli orman muhafaza memuru alımı şartları ve başvuru tarihleri...

2023 OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

OGM personel alımı başvuruları 26 Ocak'ta başlayacak ve 6 Şubat'a kadar devam edecek.

OGM 1128 PERSONEL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden Orman Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.c... adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile alınacak.

OGM PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

b) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2022-KPSSP93) en az 65 puan almış olmak,

c) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,

ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

OGM MÜLAKAT VE UYGULAMALI SINAV KONULARI

1- Sözlü sınav konuları;

a) Genel kültürü, 10 puan

2- Uygulamalı sınav konuları;

a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 20 puan

b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar, 15 puan

c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 15 puan

ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama (TS 1350 ve TS 2378) ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 20 puan

d) Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususları, 20 puan

Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.

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