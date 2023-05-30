Diyanet İşleri Başkanlığı
Vekillikten (İ-H, M-K) kadroya geçişlerde tercih sonuçları açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
2023 Yılı Vekil İmam Hatip ve Vekil Müezzin Kayyımlıktan Kadroya Geçiş Tercih Sonuç Duyurusu 2023 Yılı Vekil İmam Hatip ve Vekil Müezzin Kayyımlıktan Kadroya Geçiş Tercih hakkı elde eden adayların yerleştirme işlemleri yapılmıştır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler.