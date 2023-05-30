2023 yılı Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek. Kurban ibadetini yerine getirecekler ise 2023 kurban fiyatlarını araştırıyor. Diyanet vekalet kurban fiyatını açıkladı. Buna göre diyanet yurt içi kurban kesim bedeli 5 bin 960 lira olarak belirlendi. Peki yurt dışı vekalet kurban kesim fiyatı ne kadar? Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu mu? İşte detaylar.