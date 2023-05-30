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Diyanet vekillikten kadroya geçiş tercih sonuçları açıklandı

Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2023 Yılı Vekillikten (İ-H, M-K) Kadroya Geçişlerde Tercih Sonuçları açıklandı. İşte Diyanet 2023 yılı vekillikten kadroya geçişlerde tercih sonuçları sorgulama ekranı.

08:51 . 30/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Diyanet İşleri Başkanlığı

Diyanet İşleri Başkanlığı

Vekillikten (İ-H, M-K) kadroya geçişlerde tercih sonuçları açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

2023 Yılı Vekil İmam Hatip ve Vekil Müezzin Kayyımlıktan Kadroya Geçiş Tercih Sonuç Duyurusu 2023 Yılı Vekil İmam Hatip ve Vekil Müezzin Kayyımlıktan Kadroya Geçiş Tercih hakkı elde eden adayların yerleştirme işlemleri yapılmıştır. Adaylar yerleştirme sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler.


#diyanet
#Vekillikten Kadroya geçiş sonuçları
#Tercih Sonuçları
42 dakika önce
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