2023 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği taban puanları ve kontenjanları

Veri Uzmanları kağıt üzerindeki bilgileri elektronik veri sistemlerine aktarır. Genellikle bu verilerin doğru ve erişilebilir olmasını sağlamak için müşterilerle yakın bir şekilde çalışarak dönüşüm sürecinin tamamını denetlerler. Veri uzmanlığı nedir, ne iş yapar? Veri uzmanı mezunları ne iş yapar? İşte ayrıntılı bilgiler...