2023 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği taban puanları ve kontenjanları

Veri mühendisliği
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü, 4 yıllık bir bölümdür. Veri Uzmanları kağıt üzerindeki bilgileri elektronik veri sistemlerine aktarır. Üniversitede Veri Uzmanlığı bölümü için Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü okunmaktadır. İşte 2023 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü taban puanları...
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü taban puanları 2023
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü taban puanları 2023
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