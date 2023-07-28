|
Özgün

2023 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği taban puanları ve kontenjanları

2023 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok merak edilenlerin başında, "Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü hangi üniversitelerde var?" sorusu gelmektedir. Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları aşağıdaki tablo aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS taban puanları ve kontenjanları haberimizde...

10:05 . 28/07/2023 vendredi
Yeni Şafak
Veri mühendisliği

Veri mühendisliği

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü, 4 yıllık bir bölümdür. Veri Uzmanları kağıt üzerindeki bilgileri elektronik veri sistemlerine aktarır. Üniversitede Veri Uzmanlığı bölümü için Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü okunmaktadır. İşte 2023 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü taban puanları...

Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü taban puanları 2023


#veri uzmanlığı bölümü
#veri uzmanlığı taban puanları
#yapay zeka bölümü
#ösym
#veri mühendisliği
il y a 2 heures
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Altın fiyatları son durum: Altın düştü mü çıktı mı? Analistler yorumladı