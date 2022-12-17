Özgün 2023 YÖS sınavı ne zaman yapılacak? YÖS örnek soruları yayınlandı
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2023 YÖS sınavı ne zaman yapılacak? YÖS örnek soruları yayınlandı

Yükseköğretim Kurulunca yurt dışından Türk üniversitelerine öğrenci kabulü için 2023'ten itibaren "Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS)" yapılmasına karar verilmişti. ÖSYM,YÖS sınav tarihini ve örnek soruları duyurdu. 2023 YÖS ne zaman yapılacak? YÖS örnek sorularına nereden bakılır?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2023 YÖS SINAVI: YÖS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? YÖS örnek soru, hangi dillerde yaılacak?
YÖS 2023

TR-YÖS, Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. ÖSYM 2023 YÖS sınav tarihini ve örnek soruları açıkladı.

2023 YÖS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından, 29 Ocak 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavına (TR-YÖS) girecek adayları bilgilendirmek amacıyla sınavda yer alacak sorulara ilişkin örnek sorular hazırlandı.

YÖS ÖRNEK SORULARI

ÖSYM YÖS ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN

YÖS'E KİMLER GİREBİLİR?

Türkiye'deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkanlar/mavi kartlılar, KKTC vatandaşları ve yabancı uyruklular (elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan milletlerarası özel öğretim kurumlarındakiler hariç), yükseköğretim kurumlarına sadece Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile girebilecek.

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