2023 YÖS sınavı ne zaman yapılacak? YÖS örnek soruları yayınlandı

TR-YÖS, Türkçe, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. ÖSYM 2023 YÖS sınav tarihini ve örnek soruları açıkladı.
2023 YÖS NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM tarafından, 29 Ocak 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavına (TR-YÖS) girecek adayları bilgilendirmek amacıyla sınavda yer alacak sorulara ilişkin örnek sorular hazırlandı.
YÖS ÖRNEK SORULARI
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YÖS'E KİMLER GİREBİLİR?
Türkiye'deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkanlar/mavi kartlılar, KKTC vatandaşları ve yabancı uyruklular (elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan milletlerarası özel öğretim kurumlarındakiler hariç), yükseköğretim kurumlarına sadece Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile girebilecek.