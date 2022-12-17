2023 YÖS sınavı ne zaman yapılacak? YÖS örnek soruları yayınlandı

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Messi Paris ile sözleşme yenilemeye yakın

Dünya Kupası'nda finale yükselen Arjantin'de ana etken olan Messi, pazar günü Fransa ile oynanacak finale de odaklansa Paris Saint Germain ile sezon sonu sözleşmesinin sonuna geliyor. Sözleşmesinde opsiyonu bulunan Dünya yıldızının net kararı henüz belli olmasa da Nasser Al-Khelaifi, onun kalacağını düşünüyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.