Özgün MTV taksit ödemeleri son gün ne zaman? Yapılandırmada ve KDV beyanname verme süreleri
ÖZGÜN HABERLER

MTV taksit ödemeleri son gün ne zaman? Yapılandırmada ve KDV beyanname verme süreleri

Cumhurbaşkanı Kararı gereği bu yıla ilişkin Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) tutarları, yüzde 122,9'luk yeniden değerleme oranı yerine yüzde 61,5 baz alınarak hesaplandı. 2023 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak 2023'te başladı. MTV bu yıla ilişkin ilk taksiti ile borç yapılandırmasına ilişkin taksit ödemelerinin 31 Ocak Salı gün sonuna kadar yapılması gerekiyor. Peki 2023'te ödenecek en düşük ve en yüksek MTV ne kadar? İşte Yapılandırmada taksit ödemeleri ve KDV beyanname verme süreleri.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
2023te ödenecek en düşük MTV ne kadar? Hangi araç için ne kadar MTV ödenecek? Motorlu taşıtlar vergisi ödeme tarihleri
MTV ödeme tarihleri

MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuz olmak üzere eşit 2 taksitte ödeniyor. Bu kapsamda ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak Salı günü sona erecek.

Motorlu Taşıtlar Vergisi nasıl nereden ödenir

  • Motorlu Taşıtlar Vergisi, İnteraktif Vergi Dairesinden veya mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 02.00-23.45 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.

2023'te ödenecek en düşük ve en yüksek MTV ne kadar?

Cumhurbaşkanı Kararı gereği bu yıla ilişkin MTV tutarları, yüzde 122,9'luk yeniden değerleme oranı yerine yüzde 61,5 baz alınarak hesaplandı.

  • 2023'te ödenecek en düşük MTV 219 lira, en yüksek MTV tutarı da 101 bin 152 lira olacak.

Kim ne kadar MTV ödeyecek?

  • Örneğin, taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan 1 Ocak 2018 ve sonrasında tescil edilen 1400 cc motor silindir hacmine sahip 1-3 yaş otomobil için 4 bin 434 lira MTV ödenecek. Taşıt değeri 199 bin 700 lirayı aşan aynı silindir hacmindeki 4-6 yaş otomobil için ise 3 bin 323 lira vergi uygulanacak. Söz konusu tutarların yarısına tekabül eden birinci taksit ödemeleri bu ayın sonuna kadar yapılacak.

Yapılandırmada taksit ödemeleri ve KDV beyanname verme süreleri

  • Damga vergisi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödenme sürelerinin son günü de 26 Ocak olarak belirlendi.
  • Ekim-Kasım-Aralık 2022 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin beyanı ve ödemesinin de ay sonuna kadar yapılması gerekiyor.
  • Bunun yanı sıra 7256 sayılı yapılandırmada 13'üncü, 7326 sayılı yapılandırmada da 9'uncu taksitler ay sonuna kadar ödenecek.

Bu yılın vergi takviminde, mükelleflerin ilgili döneme ait geri kazanım katılım payı, Aralık 2022'ye ait turizm payı, haberleşme vergisi, dijital hizmet vergisi beyannamesinin verilmesi, yıllık harçların ödenmesi, 2022 yılında kullanılan defterlerin 2023 yılında da kullanılmak istenmesi halinde yasal defterlere ilişkin ara tasdik yapılması için de son tarih 31 Ocak olarak belirlendi.

2023’ün trafik cezaları belli oldu: Yeni yılda cezalar ne kadar olacak?
ÖZGÜN
2023’ün trafik cezaları belli oldu: Yeni yılda cezalar ne kadar olacak?
Binlerce kişi Allahuekberde buluştu

Binlerce kişi Allahuekber'de buluştu

​Tarihin en soğuk olayı: Sarıkamış Harekâtı'nın 108'inci yılı.
Yeni Camiye akın

Yeni Cami'ye akın

​Yerli ve yabancı turistler camiyi gezdi.
CHPli Aytuğ Atıcıdan itiraf gibi açıklama: HDP CHPnin içinden çıkmış bir parti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan masanın 'güçlendirilmiş vesayet sistemi'ne tepki gösterdi.

​Tarihi rekorların ardından yine spekülatörlük yaptı.

​Meral Akşener mesajını 'yumuşatmış'

​'Adayımızı yakında açıklayacağız'

​Yürütülen 750'yi aşkın projeyle yükseliş sürüyor.

​Akciğer kanserinin habercisi olabilir.

​İndirim yarışına destek artıyor.

​Bugüne kadarki en büyük askeri yardımı yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.