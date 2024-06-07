2024 yılı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri açıklandı. 2024 hububat alım fiyatları belli oldu mu? Buğday, arpa, mısır gibi ürünlerin ton başına fiyatları ne kadar? TMO alım fiyatları ne zaman açıklanıyor? Fark ödemesi desteği var mı? Bu soruların hepsinin cevabını bu içerikte bulabilirsiniz. Peki 2024 hububat alım fiyatı ne kadar, buğday ve arpa ne kadardan alınıyor? gübre, mazot ve sertifikalı tohumluk destek ödemesi devam edecek mi?

Hububat alım fiyatları açıklandı mı?

Açıklamaya göre, TMO 2024 hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri belli oldu. 2024 yılı bitkisel üretimine yönelik TÜİK 1.Tahmin verilerinin açıklandığı hatırlatılan açıklamada, hububat grubunda geçen yıla göre ortalama yüzde 5,4 azalış beklendiği bildirildi. Buğday üretiminin ise geçen yıla göre yüzde 4,5 azalışla 21 milyon ton olarak gerçekleşmesi beklendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

2024 buğday ve arpa alım fiyatı ne kadar?

"Hububat hasadı şu anda ülke genelinde yaklaşık yüzde 5 seviyelerindedir. 14 Mayıs 2024 tarihinden itibaren üreticilerimize depolama imkanı sağlamak amacıyla TMO'ya arz edilen ürünler teslim alınmaya başlanmıştır. Hasat başlangıcından bugüne kadar gelinen süreçte piyasalar yakından takip edilerek, bugün itibarıyla TMO hububat alım fiyatları ve fark ödemesi desteklerinin açıklanmasına karar verilmiştir. 2024 mahsulü hububat alım fiyatları (2. gruplar için) ton başına makarnalık buğdayda 10 bin lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira ve arpada 7 bin 250 lira olarak belirlendi.

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilere fark ödemesi desteği ne kadar verilecek?

Bakanlıkça, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilere buğday için ton başına bin 750 liraya kadar, arpa için ton başına 750 liraya kadar fark ödemesi desteği verilecek. Verilecek fark ödemesi desteği ile birlikte üreticilerin eline ton başına makarnalık buğdayda 11 bin 750 lira, ekmeklik buğdayda 11 bin lira ve arpada 8 bin lira geçecek."

Bakanlık tarafından Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilere buğday için ton başına 1.750 TL'ye kadar, arpa için ton başına 750 TL'ye kadar fark ödemesi desteği verilecektir. Bu destek ile birlikte üreticilerin eline geçecek fiyatlar şu şekilde olacaktır:

Makarnalık Buğday: Ton başına 11.750 TL

Ekmeklik Buğday: Ton başına 11.000 TL

Arpa: Ton başına 8.000 TL



