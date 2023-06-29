Kurban Bayramı tüm İslam aleminde fazileti ve önemi büyük bir gün, kurban kesme ibadeti ise Allâhü Teâlâ yolunda bir fedakarlıktır ve O’nun verdiği nimetlere bir şükürdür. 2023 Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. Bugünde kurban kesme ibadetini yerine getiren Müslüman vatandaşlar kurban kesildikten sonra namaz kılıp kılınmayacağını ve ne namazı kılınacağını merak ederek araştırıyor. Peki kurban kestikten sonra ne namazı kılınır, nasıl niyet edilir? İşte soruların yanıtları.