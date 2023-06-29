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2024 Kurban Bayramı ne zaman?

Her yıl İslam dünyasının dört bir yanında milyonlarca Müslüman, sevinç ve coşkuyla Kurban Bayramı’nı bekliyor. Bu yıl Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba gününe denk geldi ve 26-27 Haziran tarihleri birleştirilerek 9 gün resmi tatil ilan edildi. 4 gün olan Kurban Bayramı 1 Temmuz’da sona erecek. Vatandaşlar 2024 Kurban Bayramı’nın hangi tarihte olacağını ve hangi güne denk geleceğini şimdiden merak ediyor. Peki 2024 Kurban bayramı ne zaman? Seneye Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? İşte 2024 dini günler takvimi ve detaylar.

11:44 . 29/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
2024 KURBAN BAYRAMI ne zaman?

2024 KURBAN BAYRAMI ne zaman?

Dayanışma ve paylaşma duygularının kuvvetlendiği, İslam aleminde fazileti ve önemi büyük olan Kurban Bayramı’nın ilk gününü geride bıraktık. 28 Haziran Çarşamba günü binlerce Müslüman vatandaş kurbanlarını keserek bugünün en önemli ibadetini yerine getirdi. Kurban Bayramı’nın yavaş yavaş sona ermesiyle birlikte 2024 Kurban Bayramı tarihi araştırmaları ise hız kazandı. Peki 2024 Kurban Bayramı ne zaman? İşte sorunun cevabı.

2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? SENEYE KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

2024 yılında Kurban Bayramı,
16 Haziran Pazar günü
eda edilecek. 15 Haziran Cumartesi günü Kurban Bayramı arefesi kabul edilirken, 4 gün sürecek olan bayram,
16 - 17 - 18 - 19 Haziran
tarihlerinde idrak edilecek.

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ DİYANET

Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma

Mirac Kandili: 06 Şubat 2024 Salı

Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi

Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma

Arefe: 09 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma

Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba

Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar

Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı

Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

KURBAN NEDİR?

Sözlükte "yaklaşmak, Allah’a yakınlık sağlamaya vesile olan şey" anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Arapça’da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir.




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#Arefe günü 2024
2 saat önce
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