2024 KURBAN BAYRAMI ne zaman?
Dayanışma ve paylaşma duygularının kuvvetlendiği, İslam aleminde fazileti ve önemi büyük olan Kurban Bayramı’nın ilk gününü geride bıraktık. 28 Haziran Çarşamba günü binlerce Müslüman vatandaş kurbanlarını keserek bugünün en önemli ibadetini yerine getirdi. Kurban Bayramı’nın yavaş yavaş sona ermesiyle birlikte 2024 Kurban Bayramı tarihi araştırmaları ise hız kazandı. Peki 2024 Kurban Bayramı ne zaman? İşte sorunun cevabı.
2024 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN? SENEYE KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ DİYANET
Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe
Üç Ayların Başlangıcı: 12 Ocak 2024 Cuma
Mirac Kandili: 06 Şubat 2024 Salı
Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi
Ramazan Başlangıcı: 11 Mart 2024 Pazartesi
Kadir Gecesi: 05 Nisan 2024 Cuma
Arefe: 09 Nisan 2024 Salı
Ramazan Bayramı (1. Gün): 10 Nisan 2024 Çarşamba
Ramazan Bayramı (2. Gün): 11 Nisan 2024 Perşembe
Ramazan Bayramı (3. Gün): 12 Nisan 2024 Cuma
Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba
Hicri Yılbaşı: 07 Temmuz 2024 Pazar
Aşure Günü: 16 Temmuz 2024 Salı
Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi
KURBAN NEDİR?
Sözlükte "yaklaşmak, Allah’a yakınlık sağlamaya vesile olan şey" anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Arapça’da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir.