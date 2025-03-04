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ALES/1 geç başvuruları nasıl, ne zaman yapılacak?

ALES/1 geç başvuruları nasıl, ne zaman yapılacak?

10:004/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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ALES geç başvuru
ALES geç başvuru

2025 yılının ilk ALES sınavı için geri sayım başladı. Takvime göre, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025 ALES/1) 13 Nisan’da düzenlenecek. Yılın ilk ALES başvuruları 26 Şubat'ta sona ermişti. Peki, 2025 ALES geç başvuruları ne zaman? 2025 ALES/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına girmek isteyen adaylar, 2025-ALES/1 geç başvuru günü ve geç başvuru ücreti araştırmaya başladı.

ALES GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınav için geç başvuru süreci 7 Mart tarihinde saat 23:59'a kadar olacak.

2025 ALES/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

ALES/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/1 başvuru ücreti, 750 TL olarak belirlendi. Geç başvurularda ise bu ücret yüzde 50 artışla ödenecek.

Adaylar sınav ücretini aşağıda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

QNB Finansbank tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

ALES/1 NE ZAMAN?

ALES/1 sınavı, 13 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.



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