2025 Haziran FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantı tarihi

ABD’de enflasyonun mayıs ayında yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin altında kalması, piyasalarda sınırlı hareketliliğe yol açtı. Ancak buna rağmen, FED’in haziran toplantısında faiz indirimi yapması beklenmiyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, FED’in politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. İlk faiz indiriminin ise eylül ayında gelmesi olasılığı yüzde 86 olarak hesaplanıyor.