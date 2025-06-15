2025 Haziran FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED toplantı tarihi

Küresel piyasaların merakla beklediği 2025 Haziran ayı FED faiz kararı, 18 Haziran'da açıklanacak. ABD Merkez Bankası’nın (FED) alacağı karar; altın, dolar ve kripto para piyasalarında belirleyici olacak. Orta Doğu'da tırmanan İsrail-İran geriliminin gölgesinde alınacak karar, jeopolitik riskler ve enflasyon verileriyle birlikte değerlendirilecek. Peki FED faiz indirecek mi? FED kararı ne olacak? işte son gelişmeler.
ABD’de enflasyonun mayıs ayında yıllık bazda yüzde 2,4 ile beklentilerin altında kalması, piyasalarda sınırlı hareketliliğe yol açtı. Ancak buna rağmen, FED’in haziran toplantısında faiz indirimi yapması beklenmiyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, FED’in politika faizini yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. İlk faiz indiriminin ise eylül ayında gelmesi olasılığı yüzde 86 olarak hesaplanıyor.
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump da FED’e faizleri güçlü biçimde indirme çağrısını yineledi. Trump’ın açıklamaları kamuoyunda yankı bulurken, gözler Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin açıklamalarına ve yayımlanacak ekonomik projeksiyonlara çevrildi.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?
FED’in alacağı karar yalnızca ABD ekonomisi değil, küresel piyasalarda yatırımcı algısını ve risk iştahını da doğrudan etkileyecek. Karar, 18 Haziran Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22.00’de kamuoyuyla paylaşılacak.