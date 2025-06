2025 YÖK Uluslararası Araştırmacı Programları ikinci başvuruları başladı: YÖKSİS başvuru ekranı

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, doktora öğrencileri ve araştırmacıların dünyanın seçkin üniversitelerinde uluslararası standartlarda araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla 2023'te başlatılan "Uluslararası Araştırmacı Programları" bu yıl da devam ediyor.





YÖK BAŞVURU DUYURUSU

Uluslararası Araştırmacı Programları 2025 Yılı 2. Başvuru Dönemi (23 Haziran 2025)

Yükseköğretim Kurulu tarafından doktora öğrencileri ve araştırmacıların dünyanın seçkin üniversitelerinde uluslararası standartlarda araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla başlatılan "Uluslararası Araştırmacı Programları" 2025 yılı 2.başvuruları 23 Haziran 2025 Pazartesi günü başlayacaktır. Yükseköğretim Kurulu tarafından doktora öğrencileri ve araştırmacıların dünyanın seçkin üniversitelerinde uluslararası standartlarda araştırma yapmalarını teşvik etmek amacıyla başlatılan "Uluslararası Araştırmacı Programları" kapsamında,

Genç Beyinler Programı (GEP)

Araştırma Görevlisi kadrosunda görev yapan en fazla 100 doktora öğrencisinin alan kısıtlaması olmaksızın tez konuları hakkında araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderilmelerine ilişkin Genç Beyinler Programı (GEP),

Başvuru Şartları:

T.C. vatandaşı olup halen bir devlet yükseköğretim kurumunda araştırma görevlisi olarak çalışıyor olmak,

YÖK tarafından belirlenmiş öncelikli alanlarda doktora eğitiminin tez aşamasına geçmiş olmak,

Son 3 yıl içerisinde yapılan YÖKDİL, YDS, E-YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından, çalışmanın yapılacağı dilden, en az 75 puan aldığını gösterir dil sınav sonucunu belgelendirmek,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak),

Başvuru tarihi itibariyle doktora eğitimine son üç yılda başlamış olmak,

University Ranking by Academic Performance (URAP),Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve World University Rankings (QS) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 (üç) yıl içerisinde ilk 700 içerisine giren üniversitelerden birinden en az bir-en fazla üç ay için Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek alanlarda akademik çalışma yapmak üzere davet mektubu almak.





Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP)

Doktora eğitimini tamamlamış en fazla 100 Araştırma Görevlisi veya Doktor Öğretim Üyesinin alan kısıtlaması olmaksızın doktora sonrası çalışmalar için yurt dışına gönderilmelerine ilişkin Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP),

Başvuru Şartları:

T.C. vatandaşı olup halen bir devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimini tamamlamış Araştırma Görevlisi veya Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışıyor olmak,

Başvuru tarihi itibariyle, doktora derecesini son 3 yılda almış olmak,

Son 3 yıl içerisinde yapılan YÖKDİL, YDS, E-YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından, çalışmanın yapılacağı dilden, en az 80 puan aldığını gösterir dil sınav sonucunu belgelendirmek,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak),

University Ranking by Academic Performance (URAP), Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve World University Rankings (QS) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 (üç) yıl içerisinde ilk 700 içerisine giren üniversitelerden birinden en fazla dokuz ay süre için Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek alanlarda akademik çalışma yapmak üzere davet mektubu almak.





Akademik Birikim Programı (AKAP)

Yurt dışı akademik izin (Sabbatical) kapsamında en fazla 200 öğretim üyesinin aşağıda yer alan 12 inci Kalkınma Planındaki öncelikli alanlarda ​araştırma yapmak üzere, yurt dışına gönderilmelerine ilişkin Akademik Birikim Programı (AKAP) için başvurular açılmıştır.

Başvuru Şartları:

T.C. Vatandaşı olup halen bir devlet yükseköğretim kurumunda öğretim üyesi kadrosunda çalışıyor olmak,

2547 sayılı kanunun ek 33 üncü maddesi kapsamındaki ücretli izin dönemlerinde olmak,

Son 3 yıl içerisinde yapılan YÖKDİL, YDS, E-YDS’den veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası bir yabancı dil sınavından, çalışmanın yapılacağı dilden, en az 80 puan aldığını gösterir dil sınav sonucunu belgelendirmek,

University Ranking by Academic Performance (URAP), Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve World University Rankings (QS) tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarında, son 3 (üç) yıl içerisinde ilk 700 içerisine giren üniversitelerden birinden en fazla dokuz ay süre için, 12 inci Kalkınma Planındaki öncelikli alanlarda akademik çalışma yapmak üzere “Misafir Araştırmacı” veya dengi bir statüde davet mektubu almak.

12. Kalkınma Planında Yer Alan Öncelikli Alanlar:

- Kimya

- İlaç ve Tıbbi Cihaz

- Elektronik

- Makine

- Elektrikli Teçhizat

- Otomotiv

- Raylı Sistem Araçları

12. Kalkınma Planında Yer Alan Öncelikli Gelişme Alanları:

- Tarım ve Gıda

- Enerji

- Savunma Sanayi

-Turizm

Başvuru yapmak isteyen araştırmacıların, 23 Haziran- 15 Temmuz 2025 Cuma gününe kadar https://yoksis.yok.gov.tr/ adresinden giriş yaptıktan sonra Genel İşlemler / YÖK Bursları ve Destekleri menüsünden başvuru yapması gerekmektedir.

Bu kapsamda;

Sistem üzerinden başvuruda bulunan araştırmacıların sisteme yüklemiş oldukları evrakları (çalışma raporu ve kabul mektubu) ilgili üniversitenin değerlendirmesi,

Gerekli şartları taşıdığına karar verilen başvuruları YÖKSİS üzerinden 15 Temmuz- 25 Temmuz 2025 tarihleri arasında üniversitelerimiz tarafından onaylanması,

Üniversitenin onayladığı başvurular için alacağı senato veya üniversite yönetim kurulu kararını rektörlük üst yazısı ekinde 01 Ağustos 2025 tarihine kadar Başkanlığımıza iletmesi gerekmektedir.