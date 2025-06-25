2025 YÖKDİL/2 sınav tarihi: YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak?

2025 YÖKDİL/2 sınavı başvuruları 11 Haziran ile 18 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Başvurularını tamamlayan binlerce aday YÖKDİL/2 sınavının yapılacağı tarihi beklemeye başladı.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2025 YÖKDİL/2 sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.