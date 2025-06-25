2025 YÖKDİL/2 sınav tarihi: YÖKDİL/2 sınavı ne zaman yapılacak?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için geri sayım başladı. 2025 yılının ilk oturumu 16 Şubat’ta tamamlanan sınavın ikinci etabı için sınav takvimi adaylar tarafından merakla takip ediliyor. YÖKDİL/2 sınavının ne zaman yapılacağına dair detaylar, sınava hazırlanan binlerce kişinin gündeminde.
2025 YÖKDİL/2 sınavı başvuruları 11 Haziran ile 18 Haziran tarihleri arasında yapıldı. Başvurularını tamamlayan binlerce aday YÖKDİL/2 sınavının yapılacağı tarihi beklemeye başladı.
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2025 YÖKDİL/2 sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.
Peki 2025 YÖKDİL/2 sınavı hangi tarihte yapılacak? İşte YÖKDİL/2 sınav tarihi..
2025 yılının ikinci sınavı olan YÖKDİL/2 sınavı 27 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek.